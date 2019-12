All’Olimpico, Lazio-Udinese scendono in campo per il pomeriggio della quattordicesima giornata di Serie A: le probabili formazioni del match

Lazio-Udinese si sfideranno nel pomeriggio della domenica di Serie A. I capitolini sono alla ricerca di continuità di risultato, dopo la vittoria all’ultimo minuto contro il Sassuolo e ai tre punti intascati in Europa League. Simone Inzaghi ha conquistato cinque vittorie consecutive e oggi ha l’occasione giusta per consolidare il terzo posto in classifica.

L’Udinese è una squadra molto “lunatica” e i soli quattro punti sulla zona salvezza non fanno dormire sonni tranquilli al presidente Pozzo. Gli allenatori si portano qualche dubbio di formazione, che scioglieranno tra qualche minuto. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn.

Il fischio del match è previsto alle ore 15.00

Le probabili formazioni di Lazio-Udinese