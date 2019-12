Ida e Riccardo di “Uomini e Donne” si sposano? Nel corso dell’ultima registrazione lui le avrebbe chiesto la mano: la risposta della Platano

Quella formata da Ida e Riccardo continua ad essere una delle coppie più amate e discusse del Trono Over di “Uomini e Donne”: di settimana in settimana, la loro relazione regala al pubblico del programma di Maria De Filippi colpi di scena degni di una commedia romantica. Ma ciò che è accaduto nel corso dell’ultima registrazione ha veramente dell’inaspettato.

Matrimonio in vista?

Stando alle anticipazioni de Ilvicolodellenews Riccardo avrebbe chiesto a Ida di sposarlo!

Va precisato che lei era entrata in studio piena di dubbi sulla sua relazione con il Cavaliere tarantino, e per questo intenzionata a tagliare ogni contatto. Nonostante questo, Maria De Filippi ha consigliato a Riccardo di fare comunque ciò che si era prefissato. Così lui, visibilmente commosso, ha detto a Ida che è la donna della sua vita e che non intende perderla per nessuna ragione al mondo, prima di estrarre l’anello con la fatidica proposta:

Mi vuoi sposare?

La risposta di lei

Ida e Riccardo di “Uomini e Donne” si sposano? La risposta di lei

Sempre secondo le talpe del “Vicolo”, Ida Platano sarebbe rimasta attonita di fronte alla richiesta di Riccardo, tanto da non riuscire a proferire una risposta.

Maria li ha quindi invitati a ballare un lento sulle note di “E poi ti penti”, durante il quale Riccardo ha preso in braccio Ida portandola fuori dallo studio.

Il romantico gesto di Guarneri, ha incontrato gli apprezzamenti del pubblico in studio e persino dell’opinionista Gianni Sperti, da sempre cauto nel credere ai reali sentimenti di Riccardo.

Leggi anche