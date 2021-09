Le Iene ritornano: una presentatrice diversa ogni settimana

Le Iene ritornano in onda su Italia 1 martedì 5 ottobre. Al fianco di Nicola Savino ci sarà una donna diversa ogni settimana

In onda da martedì 5 ottobre, le Iene ritornano e con tante novità. Tra queste, tutte le donne che affiancheranno Nicola Savino. Una diversa ogni settimana; la loro identità non è stata rivelata ma, secondo quanto si legge sulla nota ufficiale della trasmissione ‘sanno il fatto proprio e che raccontano un femminile contemporaneo‘. Dalle prime indiscrezioni, le prime due conduttrici potrebbero essere Elodie, che lo scorso marzo ha affiancato Amadeus per una serata al Festival di Sanremo e Federica Pellegrini.

Nella foto pubblicata sui social de Le Iene si vedono, in chiaro scuro, i volti delle nuove conduttrici, con un invito a indovinare i loro nomi.

Tantissime le donne che hanno indossato la divisa da iena: cominciando con Simona Ventura e terminando con Alessia Marcuzzi, passando per Luciana Littizzetto. E ancora, Ilary Blasi, Nadia Toffa e moltissime altre come Afef Jnifen, Daria Bignardi. Kasia Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto, Geppi Cucciari, per citarne alcune.

Una presenza costante, Nicola Savino e la Gialappa’s Band. Dal 5 ottobre, quindi, le Iene sono pronte a ritornare con i servizi di approfondimento, cronaca e i cattivissimi scherzi ai famosi.