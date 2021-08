Le quote della Serie A: come sbancare alla seconda giornata

La Serie A riapre i battenti e noi siamo pronti a sbancare. Per la seconda giornata di campionato le quote sono decisamente ghiotte

Ci siamo. Finalmente torna la Serie A e con lei tornano anche le quote più ricche. Per la prima giornata di campionato il palinsesto è decisamente invitante, e le schedine preparate sono davvero un must.

Schedina x2

La schedina che ci porta a raddoppiare la posta in gioco è la seguente:

Salernitana-Roma: x2+1-4 (1,42)

(1,42) Genoa-Napoli: x2+U4.5 (1.37)

Su Eurobet la quota totale di questa giocata è decisamente invitante considerata la straordinaria concretezza della Roma di Mourinho forte del nuovo centravanti Abraham. Per il Napoli la trasferta di Genova dovrebbe essere abbastanza accessibile ma, senza Osimhen qualificato, i gol dovrebbero essere pochi.

Schedina x5

Una ghiottissima quota x5 deriva da uno studio attento ed elaborato. Per questa giornata di campionato abbiamo pensato a questa combinazione di risultati:

Udinese-Venezia: 1x+U4.5 (1,40)

(1,40) Hellas Verona-Inter: x2+U4.5 (1,38)

(1,38) Atalanta-Bologna: 1x+U4.5 (1,43)

(1,43) Genoa-Napoli: x2+1-35 (1.85)

L’Udinese vorrà continuare quanto di buono fatto vedere contro la Juventus e contro il Venezia potrebbe trovare terreno fertile. Per L’Inter si presenta una trasferta non semplicissima, i nerazzurri teoricamente dovrebbero spuntarla ma occhio alle sorprese. L’Atalanta dopo la vittoria in extremis contro il Torino vuole proseguire nel percorso tracciato da mister Gasperini ma il Bologna è avversario parecchio coriaceo.

Schedina quota x10

La bomba della giornata è una ricchissima quota 10.

Juventus-Empoli: 1+NG (2,10)

(2,10) Lazio-Spezia: 1+GG (2,05)

(2,05) Milan-Cagliari: 1+NG (2,55)

La Juventus cerca la vittoria dopo il passo falso contro l’Udinese, l’Empoli avrà decisamente filo da torcere e difficilmente troverà la via del gol. La Lazio di mister Sarri ha fatto vedere cose assai positive alla prima giornata, ma lo Spezia di Thiago Motta è un serpente pronto a colpire alla prima distrazione. Per il Milan la partita con il Cagliari, quasi orfano del Cholito Simeone, dovrebbe riservare pochi problemi. Difficilmente gli ospiti troveranno la via del gol contro la serrata difesa rossonera.