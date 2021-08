Serie A, Hellas Verona-Inter: le probabili formazioni del match

- Consigliato per te -

Dopo l’ottimo inizio contro il Genoa, l’Inter fa visita al Verona di Di Francesco nell’anticipo valevole per la seconda giornata di Serie A

La seconda giornata di Serie A prende il via questa sera allo stadio Bentegodi di Verona che ospiterà l’incontro tra i padroni di casa dell’Hellas, reduci dalla sconfitta interna per 2-3 contro il Sassuolo, e l’Inter di Simone Inzaghi che si è sbarazzata del Genoa senza troppi patemi.

QUI HELLAS VERONA – Dopo il ko contro il suo ex Sassuolo, Di Francesco vuole subito invertire rotta per conquistare i primi tre punti di questo campionato, nonostante di fronte ci sia la corazzata Inter. Ancora indisponibili Lasagna e Faraoni, il tecnico gialloblu dovrebbe riproporre lo stesso modulo di una settimana fa, il 3-4-2-1 con Montipò che potrebbe fare il suo esordio ufficiale con la nuova maglia mentre il trio difensivo sarà composto da Dawidowicz, Gunter e Ceccherini. Sulla mediana spazio a Tameze e Hongla con Ruegg e Lazovic sugli esterni. Trequarti di qualità con Barak e Zaccagni che agiranno alle spalle dell’unica punta Kalinic con il neo-acquisto Simeone pronto a subentrare.

QUI INTER – Ufficializzato l’acquisto di Joaquin Correa dalla Lazio, che dovrebbe partire dalla panchina, i nerazzurri puntano alla secondo vittoria di fila in un campo in cui storicamente, è inciampata in passi falsi inaspettati. Per questo motivo Inzaghi manderà in campo la miglior formazione possibile confermando 10/11 degli uomini che hanno strapazzato il Genoa a San Siro. D’avanti ad Handanovic, intoccabile il muro difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Consueto centrocampo a cinque con Brozovic d’avanti la difesa e la coppia Barella-Calhanoglu (in ballottaggio con Sensi per una maglia da titolare). Scontata la squalifica e risolti piccoli guai muscolari, Lautaro Martinez tornerà dal primo minuto in coppia con Dzeko.

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Ruegg, Tameze, Hongla, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All: Di Francesco.

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro; Dzeko. All: S. Inzaghi.