Leroy Merlin apre a Salerno: il nuovo store diventa punto di riferimento per la casa

di Redazione ZON

Salerno, 20 marzo 2025 – Il prossimo 2 aprile Leroy Merlin inaugurerà un nuovo punto vendita a Salerno, in Via delle Calabrie, consolidando la propria presenza in Campania con il quarto store nella regione.

Il negozio offrirà un’ampia gamma di prodotti di qualità per la casa e il giardino, affiancati da consulenze specializzate e soluzioni chiavi in mano per progetti di ristrutturazione e arredo. Grazie a un team di oltre 120 esperti, il punto vendita si candida a diventare un riferimento per i clienti della provincia di Salerno e dintorni, garantendo servizi personalizzati e un’esperienza d’acquisto omnicanale.

Leroy Merlin Salerno sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 7:00 alle 21:00, mentre la domenica dalle 9:00 alle 21:00.