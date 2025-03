Pellezzano inaugura la nuova Caserma dei Carabinieri: un presidio di legalità per il territorio

di Redazione ZON

Un evento atteso da tempo, simbolo di sicurezza e sviluppo per la comunità: sabato 29 marzo 2025, alle ore 10:00, sarà ufficialmente inaugurata la nuova Caserma dei Carabinieri di Pellezzano, situata in via N. Russo 8, nella frazione di Coperchia.

La struttura sarà dedicata alla memoria di Sabato De Vita, Medaglia d’Oro al Valor Militare, eroe di guerra il cui nome resterà impresso in un luogo che rappresenta il baluardo della legalità e della tutela del territorio.

L’apertura della nuova caserma rappresenta una tappa fondamentale per Pellezzano, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine e garantendo maggiore sicurezza e ordine pubblico per i cittadini. Il presidio sarà operativo con specifiche attività di controllo e tutela della comunità locale, consolidando il rapporto tra istituzioni e territorio.

L’amministrazione comunale e l’Arma dei Carabinieri invitano la cittadinanza a prendere parte all’inaugurazione, sottolineando l’importanza di questo traguardo per il futuro del paese.