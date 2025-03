“Cambiamenti climatici e rischi conseguenti: l’equazione dei disastri”, Geologi e ingegneri a confronto a Baronissi

di Redazione ZON

BARONISSI (Salerno), 20 MAR – In un’epoca in cui i cambiamenti climatici stanno accelerando, con impatti sempre più evidenti sul territorio e sulla sicurezza delle comunità, eventi come questo rappresentano un’opportunità cruciale per condividere conoscenze, esperienze e buone pratiche.

“Cambiamenti climatici e rischi conseguenti: l’equazione dei disastri”, è il titolo del convegno in programma domani, venerdì 21 marzo, a Baronissi (SA), dalle ore 9,00 nell’aula consiliare del Municipio in Piazza della Repubblica.

Un evento di alto valore scientifico e formativo

Il convegno, organizzato dall’Ordine dei Geologi della Campania, con il sostegno di Cardine srl, rappresenta un’importante occasione per approfondire le sfide poste dai cambiamenti climatici e le strategie per mitigare i rischi ad essi associati.

L’iniziativa si rivolge a professionisti del settore, come geologi e ingegneri, offrendo loro un’opportunità unica di aggiornamento e formazione. Ai partecipanti saranno riconosciuti 8 crediti formativi professionali (CFP), un incentivo significativo per chi opera nel campo della gestione del rischio e della protezione civile.

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, previa registrazione al seguente link!

Due sessioni

I lavori si articoleranno in due sessioni principali, con interventi che esploreranno i cambiamenti climatici da diverse prospettive. Tra i temi trattati: l’analisi dei fenomeni meteorologici estremi, le conseguenze sul territorio e sulla salute umana, e le strategie di prevenzione e gestione del rischio. Particolare attenzione sarà dedicata ai sistemi di allertamento e alle procedure operative per affrontare le emergenze.

Il sostegno all’iniziativa

L’impegno dell’azienda salernitana Cardine Srl per la sostenibilità e la sicurezza in interventi di protezione civile. «Sostenere un evento di tale rilevanza è per Cardine Srl un’ulteriore conferma del nostro impegno verso la sostenibilità e la sicurezza del territorio – dichiara Angelo Grimaldi, titolare di Cardine – Da sempre, la nostra azienda si dedica a fornire soluzioni innovative per la gestione del rischio idrogeologico e climatico, contribuendo a costruire comunità più resilienti e consapevoli». «Siamo convinti che la condivisione di conoscenze e buone pratiche sia fondamentale per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici. Per questo, supportiamo con entusiasmo iniziative come questa, che promuovono il dialogo tra esperti e istituzioni» conclude Grimaldi.