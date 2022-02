Light Switch: Puth domina su Youtube e Spotify

Con oltre 22 mln di views su Youtube e la media mensile di 32 mln di ascoltatori su Spotify, Charlie Puth è uno dei fenomeni musicali più sorprendenti del momento. La sua Light switch infatti, fuori dallo scorso 20 gennaio, ha letteralmente spopolato ovunque tenendo testa persino alla settimana sanremese.

Mentre l’attenzione italiana ed eurovisiva era tutta puntata sul Festival di Sanremo, edizione numero 72, l’artista ha tenuto alta la bandiera dei grandi numeri, toccando traguardi importanti sia sulle piattaforme di streaming che di sharing. Light switch continua a convincere e piacere. Non a caso i click non si arrestano.

Merito anche di un videoclip dinamico che ha la regia di Christian Breslauer e un cast di tutto rispetto. Sono otto i ballerini professionisti che si alternano nella clip in maniera esplosiva e coinvolgente. Si tratta di: Haley Ireland Messick, Haley Jonae, Macy Swaimy, Morgan Ceely, Jaxx Ramos, Mekehl Blaum, Brittany Carel e la ballerina e coreografa Justine Gera.

Nota di merito alla scelta dei colori, perfettamente inseriti e coordinati tra uno stacco e l’altro. Effetti dovuti all’occhio attento del direttore della fotografia Powell Robinson. Nulla viene lasciato a caso in questo videoclip, costruito apposta per un singolo “impossibile da spegnere”. Era questa l’intenzione dell’Atlantic Records, obiettivo raggiunto a pieni voti.

Il significato del testo

Light switch funziona non solo da un punto di vista della produzione, ricordiamo che Chiarlie Puth rientra tra i migliori hitmakers al mondo, ma ha anche un testo trascinante. L’uso delle assonanze lo rende musicale al punto giusto, ma mai ridondante e semanticamente è più interessante di quanto appaia. Racconta la determinazione del cambiamento e le vie fascinose dell’attrazione.

Il brano infatti, dall’alto di una certa leggerezza, descrive perfettamente il mondo dell’attrazione. Quante sono le cose di cui non possiamo fare a meno e cosa siamo disposti a fare pur di raggiungerle? In amore spesso questa condizione coincide con una situazione di ipnosi, da cui è davvero difficile uscire. Lasciarsi attrarre dall’amore, dalla passione, da quella forte come solo una calamita sa essere. Non puoi dire no. Proprio come i fan non possono stare senza Light switch.

Guarda il video di Charlie Puth