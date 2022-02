Mahmood, chi è la mamma Anna Frau

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo, Blanco è sceso in platea ad abbracciare la mamma e Mahmood l’ha salutata dicendo che lei lo stava guardando dalla camera dell’hotel. Anna Frau, sarda, di Orosei, ha sempre supportato il figlio, e lo ha cresciuto da sola. Il padre di Alessandro li ha abbandonati quando lui aveva solo sei anni e lo ha raccontato in ‘Soldi’, la sua prima vittoria all’Ariston.

“Sono cresciuto con mia madre, i vicini di casa erano mia zia, i miei cugini: mia mamma ha dodici fratelli, siamo una grande famiglia. Da bambino ero abbastanza tranquillo, leggevo molto, lo facevo più da piccolo che ora. Ero cicciotto e con gli occhiali, andavo in piscina, mia madre mi faceva vestire sempre con camicie sgargianti, diciamo che non passavo inosservato“.

La mamma, la sua prima sostenitrice: gli ha permesso di studiare, di conseguire il diploma e lo accompagnava dal maestro di musica, partendo da Buccinasco, dove lavorava, e portandolo a Baggio. “Lei mi ha fatto da padre e da madre” ha detto il cantante.

Dopo la vittoria in coppia con Blanco, Mahmood ha potuto finalmente raggiungere la madre e quando l’ha abbracciata le ha detto: “La ti la crediàs crasa“, che in sardo vuol dire “Non te lo saresti mai immaginato“.