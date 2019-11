30 metri di viadotto sulla A6 Torino-Savona, in Liguria, è crollato nella zona di Altare. Toti: “Pilastri falciati, stiamo indagando su un’auto”

Torna l’incubo in Liguria. Una porzione di circa 30 metri di un viadotto sulla A6 Torino-Savoia è crollato a circa un chilometro dalla città della Liguria, nella zona di Altare. “Stanno lavorando con unità cinofile i vigili del fuoco per capire, c’è una segnalazione di un’auto che avrebbe transitato in quel momento. Non è una segnalazione certa, i vigili del fuoco si riservano di analizzare tutto il terreno. Sotto c’è una colata di fango di circa 2 metri” ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Siamo stati oggetto di una ondata di maltempo straordinaria – continua Toti – Nelle ultime 36 ore sono caduti più millimetri d’acqua che nella alluvione del 2014. Stiamo parlando di un evento di proporzioni come non se ne ricordavano sulla regione. Le frane sono molte decine da Genova a Ventimiglia, si denota una fragilità del territorio. Chiederemo lo stato di emergenza su queste aree, un’estensione dello stato di emergenza decretato dal Cdm giovedì scorso. La Liguria è una terra fragile, serve un piano straordinario di manutenzione“.

In queste ore la zona è sorvolata dai Vigili del Fuoco e sulle case in collina sono in corso verifiche statiche.

