LIVE – Sonego-Berrettini 6-3 3-6 4-6, il derby italiano va a Matteo: è semifinale!

Il giorno del derby azzurro tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini va in scena al BOSS Open, torneo di Stoccarda valevole per l’ATP 250. Due italiani per un posto in semifinale: sarà la prima volta nel circuito ATP dove si ritroveranno da avversari.

Chi avrà la meglio nel match tra Sonego e Berrettini se la vedrà contro il tedesco Oscar Otte, qualificato alle semifinali senza giocare la propria partita, in virtù del forfait del francese Benjamin Bonzi.

Il percorso dei due azzurri e i precedenti

Sarà la seconda sfida per Matteo Berrettini dal suo rientro in campo dopo l’operazione alla mano destra. L‘esordio nel torneo teutonico ha dato risposte incoraggianti, nonostante un Albot mai domo che però si è dovuto piegare nel terzo set con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 in favore del numero 1 d’Italia. Invece per Sonego già due i match disputati su erba: nel primo turno si è imposto 7-5 6-2 con Benoit Paire mentre agli ottavi ha superato Struff con un doppio 7-6 (7-2 e 7-4 i parziali dei tiebreak) dando segnali confortanti.

Tra il piemontese ed il romano – come già detto – sarà la prima volta da avversari nel circuito ATP ma in carriera si sono affrontati due volte nei Challenger. In entrambi i casi si è imposto Matteo Berrettini in due set: la prima volta a Brescia nel 2016 (6-4 7-6) e in quel di Phoenix nel 2019 (doppio 6-4). In quest’ultimo confronto, il numero 1 d’Italia portò poi a casa il torneo, vincendo la finale in 3 set contro Kukushkin.

Il tabellone del BOSS Open

Non solo Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini tra i protagonisti del torneo 250 di Stoccarda. Nei quarti di finale, spiccano anche altri nomi importanti, presenti nella parte alta del tabellone.

Infatti, oltre al derby italiano e la qualificazione di Otte senza giocare, c’è attesa anche per la sfida tra Tsitsipas e Murray ed il confronto Fucsovics (che ha eliminato Hurkacz) e Kyrgios. Quest’ultimi due match si giocheranno – in ordine cronologico – al termine della sfida tra i due azzurri.

OTTE WO. Bonzi

Sonego [6] – Berrettini [2]

Tsitsipas [1] – Murray

Fucsovics – Kyrgios

La diretta del match

Di seguito, vi forniamo in diretta gli aggiornamenti in tempo reale sul match tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Si parte non prima delle 12:30 sul campo centrale di Stoccarda.

14:58 – IL DERBY ITALIANO LO VINCE MATTEO BERRETTINI! Di rimonta, il numero 1 d’Italia si impone 3-6 6-3 6-4 in più di 2 ore ed approda in semifinale al BOSS Open di Stoccarda dove troverà Oscar Otte. Sonego gioca un’ottima partita ma deve arrendersi. Bellissimo l’abbraccio tra i due a fine partita.

14:57 – 40-15 BERRETTINI: DUE MATCH POINT!

14:53 – Game Sonego: 4-5. Ora Berrettini al servizio per chiudere il match.

14:50 – Siamo nella fase decisiva del match: Berrettini tiene il break di vantaggio e si garantisce la possibilità di servire per il match. Sonego prova a rimanere in corsa: 3-5.

14:42 – Doppio game tenuto a 30 per entrambi: 4-2 Berrettini nel 3°.

14:32 – Tiene la battuta Berrettini che conferma il break e va sul 3-1.

14:25 – BREAK BERRETTINI! Si spegne la luca in casa Sonego: va sotto 0-40, prova a recuperare ma la terza palla break è fatale. Matteo avanti 2-1 e servizio.

14:22 – 1-1 dopo i primi due game del 3° ma la sensazione è che Berrettini stia ritrovando i colpi migliori e crescere col passare del match. Ora Sonego in turno di battuta.

14:14 – 6-3 BERRETTINI, SI VA AL TERZO SET! Bravissimo Matteo ad annullare due chance del controbreak con due prime di servizio e chiudere il parziale ai vantaggi con il 6-3 finale.

14:06 – Due game interlocutori: Berrettini (che chiude un game a zero) avanti 5-2.

14:00 – 4-1 BERRETTINI! Momento di rottura del secondo set che vede il romano allungare, grazie ad un passaggio a vuoto di Sonego al servizio. Ora il piemontese serve per rimanere in scia e accorciare le distanze.

13:44 – Il primo game del secondo set se lo aggiudica Berrettini ai vantaggi, per la prima volta senza concedere una palla break al suo avversario.

13:37 – 6-3 SONEGO DOPO 55 MINUTI! Il piemontese contiene la nuova reazione di Berrettini, annullando due palle break e chiudendo il set.

13:29 – Ancora difficoltà per Berrettini nel turno di battuta: annulla set point sul 30-40 e poi accorcia, andando sul 3-5. Ora Sonego serve per chiudere il 1° set.

13:22 – 5-2 SONEGO! C’era stata la reazione di Berrettini con due palle break a disposizione sul 15-40 ma Matteo risponde male sulle due seconde giocate dal piemontese che poi conquista il game ai vantaggi.

13:14 – BREAK SONEGO! Sta dimostrando grandissima solidità e voglia di lottare il piemontese che questa volta riesce a strappare il servizio a Berrettini e va sul 4-2. Ora l’occasione per allungare al servizio.

13:08 – Ancora bene Lorenzo nel suo turno di battuta: 3-2 per il piemontese senza break.

13:03 – Per il momento tra i due si fa preferire Sonego che sembra più in palla di Berrettini. Il tennista romano annulla nuovamente una palla break (causata nuovamente da un doppio fallo) e se la cava nuovamente ai vantaggi, ritrovando la prima di servizio nel momento clou. 2-2.

12:50 – Qualche problema alla battuta ma Berrettini annulla due palle break da 15-40 e chiude il game con un ace. 1-1.

12:45 – Sonego conquista il primo game a 30 ma Berrettini ha già lanciato qualche importante segnale in risposta. Ora tocca al numero 1 d’Italia servire.

12:41 – SI COMINCIA! Termina il riscaldamento: adesso si fa sul serio. Sarà Lorenzo Soengo ad inaugurare il match al servizio.

12:34 – Ecco anche Berrettini. Anche per lui una breve intervista: “Mi piace giocare su erba, poi se trovi un amico di fronte ancora meglio. Darò il massimo”. Scende in campo anche il numero 1 d’Italia.

12:33 – Entra per primo Lorenzo Sonego in campo che rilascia anche una breve dichiarazione: “Giocherò contro un amico e sarà un match duro”.

12:25 – Attesa per l’ingresso in campo dei due azzurri per dare l’inizio a questo match di quarti di finale del torneo 250 di Stoccarda. Matteo Berrettini scende in campo da testa di serie numero 2 mentre Sonego è la numero 6.