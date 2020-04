Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in visita a Milano. Qui ha incontrato sia il sindaco Giuseppe Sala che il governatore Attilio Fontana

La prima volta dopo tantissimo tempo. Giuseppe Conte, a Milano, non ci tornava da moltissimo, ed è strano che il suo ritorno coincida con l’inizio della fase 2. Il presidente del Consiglio è arrivato in Prefettura, dove si è incontrato prima con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, poi con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il premier si è scusato in anticipo per i provvedimenti già presi, che sono stati davvero molto difficili, ma ha invitato a non mollare proprio ora.

“So che molta gente non è contenta ma non potevamo fare diversamente. Questo non è un liberi tutti, stiamo passando ad una fase di convivenza col virus. Non possiamo permetterci di essere avventati o impreparati. Dal 4 Maggio ci saranno 4 milioni e mezzo di persone in più in giro, che andranno ad aggiungersi a chi già lavora. Lavoreremo per definire un protocollo di massima sicurezza. Stiamo studiando un piano di misure per l’infanzia.” ha dichiarato Giuseppe Conte, al suo arrivo a Milano.

Ad interfacciarsi con il premier sono stati sia Fontana che Sala.

“Ho fatto presente che le aperture differenziate degli esercizi commerciali potrebbero provocare problemi a molti comparti.” ha dichiarato il governatore della Regione.

“Milano è poco una città industriale, la ripartenza vera sarà il 14 Maggio. Avremo modo di intervenire sul piano dei trasporti. A Milano ci sono 120 mila famiglie con un minore di 14 anni. Col volontariato faremo partire un piano di aiuti con le summer school. Al Presidente ho chiesto di intervenire sulle famiglie. Uno dei due genitori che lavorano deve restare a casa.” ha dichiarato invece il sindaco di Milano.

