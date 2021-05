Lorella Cuccarini risponde alle domande dei fan; tra queste, se ci sarà nella prossima edizione di Amici: ecco cosa ha risposto

In attesa della puntata finale di Amici, Lorella Cuccarini ha deciso di rispondere ad alcune domande sul talent. In particolare, i suoi fan le hanno chiesto se l’anno prossimo ritornerà a vestire i panni di professoressa della trasmissione: “Non abbiamo ancora finito questa edizione, quindi mi sembra ancora prematuro parlarne. Quello che posso dirvi è che per me è stata un’esperienza magnifica”.

Per il momento, quindi, non ci sono notizie certe ma la conduttrice si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sugli alunni. Si è detta orgogliosa del suo alunno, Alessandro Cavallo, uno dei cinque finalisti e che ha quindi intenzione di godersi lo spettacolo finale. Inoltre, è sicura che Alessandro avrà un grande futuro, a partire dalla due proposte lavorative che ha ricevuto nel corso della trasmissione.

Le è stato poi chiesto un parere su Tancredi, cantante uscito durante la semifinale: “Per me è il vincitore morale. A mio gusto ha una scrittura matura che mi piace moltissimo, e anche musicalmente devo dire che i suoi brani sono fra quelli che mi piacciono di più”, ha dichiarato la Cuccarini.