Amici 20: ecco chi sono i finalisti (SPOILER)

Conosciamo i nomi dei quattro finalisti di Amici 20, che il prossimo 15 Maggio – in diretta e col televoto – si contenderanno la vittoria del talent

Si è registrata ieri sera la Semifinale di Amici 20, che andrà in onda sabato 8 Maggio in prima serata su Canale 5.

Nel corso della puntata, condotta come sempre da Maria De Filippi e alla presenza dei tre giudici, Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, sono stati svelati i nomi dei quattro finalisti. Scopriamo chi sono.

I Finalisti

Mentre scriviamo, siamo a conoscenza di soli tre dei quattro finalisti che il prossimo 15 Maggio – in diretta e con il televoto – si contenderanno la vittoria di Amici 20. Parliamo dei cantanti Aka7even (Luca Marzano) e Sangiovanni (Giovanni Pietro Damian) e della ballerina Giulia Stabile, che con il rapper di Lady forma una delle coppie che sono nate quest’anno all’interno del talent.

Il quarto finalista, tra Deddy (Denis Rizzi), Serena Marchese, Alessandro Cavallo e Tancredi Cantù Rajnoldi è stato comunicato ai ragazzi direttamente in casetta appena dopo la fine della registrazione, e per questo il pubblico da casa potrà scoprirlo solo sabato 8 Maggio. Pronostici? Al momento, l’unica squadra che non ha ancora finalisti è quella delle CuccArisa (Lorella Cuccarini e Arisa), quindi l’ultimo biglietto per la Finale potrebbe strapparlo o Tancredi o Alessandro. Guardando invece al gradimento del pubblico, reso noto attraverso diverse Sfide approntate durante il daytime, il favorito dei quattro al televoto sembrerebbe Deddy.

Cosa è successo in puntata?

Durante la registrazione della Semifinale di Amici 20, che ha visto ospiti musicali i The Kolors ed Ermal Meta, la ballerina Giulia Stabile è risultata per l’ottava volta consecutiva la più votata dalla platea Tim: per lei è sempre più vicina, quindi, una borsa di studio da 30.000 Euro che verrà assegnata in Finale. Soddisfazione anche per Alessandro che ha ricevuto un ingaggio per il musical Dirty Dancing, in lavorazione per Broadway Milano del famoso produttore teatrale Karl Sydow.