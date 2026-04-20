L’oroscopo di Branko per oggi, 20 aprile 2026, segno per segno 👇

di Redazione ZON

Le stelle di oggi portano una ventata di rinnovamento: è una giornata utile per fare scelte concrete e chiarire situazioni rimaste in sospeso. L’energia astrale favorisce iniziative e nuovi inizi, ma richiede anche attenzione nelle relazioni, dove il dialogo sarà fondamentale. branko

♈ Ariete

Giornata attiva e positiva: hai energia per affrontare nuove sfide. In amore meglio evitare impulsività.

♉ Toro

Concretezza e stabilità ti guidano. Buon momento per questioni economiche e lavorative.

♊ Gemelli

Comunicazione al top: nuove idee e opportunità. Attenzione però alla dispersione.

♋ Cancro

Sensibilità in primo piano: cerca equilibrio emotivo. Bene il lavoro con calma.

♌ Leone

Determinazione e carisma: puoi emergere. Evita però atteggiamenti troppo orgogliosi.

♍ Vergine

Serve pazienza: non tutto si risolve subito. Meglio riflettere prima di agire.

♎ Bilancia

Giornata di chiarimenti: affronta ciò che hai rimandato. Favoriti i rapporti.

♏ Scorpione

Intuito fortissimo: puoi prendere decisioni importanti.

♐ Sagittario

Voglia di cambiamento: segui le tue idee. In amore sii più diretto.

♑ Capricorno

Concretezza e disciplina portano risultati. Attenzione a non isolarti.

♒ Acquario

Creatività e innovazione: ottimo momento per nuovi progetti.

♓ Pesci

Grande sensibilità: in amore possibili emozioni profonde.