Lucio Battisti: esce il libro con CD di Roberto Fabbri

L’indimenticabile musica di Lucio Battisti a portata di chitarra grazie a Roberto Fabbri. Dal 25 settembre esce il libro con CD che racchiude 14 successi.

Appena ritornato da un lungo e fortunato tour negli USA che lo ha visto esibirsi alle Hawaii, Portland e Los Angeles, il chitarrista e compositore Roberto Fabbri presenta “LUCIO BATTISTI 14 GRANDI SUCCESSI ARRANGIATI PER CHITARRA” (edito da Hal Leonard Europe). La presentazione avverrà domenica 25 settembre alla Fiera di Cremona.

Il lavoro firmato Fabbri, racchiude alcune meravigliose canzoni di Lucio Battisti, arrangiate per chitarra. Il progetto è disponibile, distribuito da Sony Music, sulle piattaforme digitali insieme al videoclip di Amarsi un po’, pensata interamente in versione chitarra e archi. La regia è di Sara Ceracchi (visibile su VEVO).

Il libro con CD dedicato a Lucio Battisti, si aggiunge ai tre precedenti brani “Beyond”, “No Words” e “Nei tuoi occhi”, ampiamente apprezzati da pubblico e critica. Il maestro è in grado di di saper raccontare storie attraverso le corde della sua abile chitarra.

“Quando Hal Leonard mi ha dato l’opportunità di realizzare queste trascrizioni, ho capito di poter concretizzare un mio antico sogno; quale chitarrista, di qualsiasi estrazione esso sia: classica, jazz, pop non ha mai suonato una canzone di Battisti? Nessuno!!! Questi brani sono nel nostro DNA perché Battisti prima ancora di essere un cantautore era un chitarrista ed anche bravo!“– racconta Fabbri-.

“Praticamente quasi tutte le introduzioni dei brani sono affidate ad una chitarra e una chitarra è sempre presente per tutta la durata degli stessi. Io però volevo alzare “l’asticella”, dimostrare che i suoi pezzi sono musica pura, come le canzoni dei Beatles che hanno avuto innumerevoli versioni strumentali, i brani di Battisti meritavano di avere una loro versione strumentale che ne mettesse in risalto l’assoluto valore compositivo anche a prescindere dai meravigliosi testi di Mogol, quale strumento migliore quindi della sua amata chitarra?”

Il lavoro di Fabbri scorre piacevolmente, l’ascoltatore si ritrova così a cantare le parole di Mogol sulle melodie suonate da una chitarra classica straordinaria. Il libro offre l’opportunità ad appassionati ed amatori del genere cantautorale, di suonare i brani di Lucio Battisti come mai è stato fatto prima.