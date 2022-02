“Made in Sud”: Marco Maddaloni nuovo conduttore?

A Viale Mazzini fervono i preparativi per la nuova edizione di “Made in Sud”, in programma su Raidue tra Marzo ed Aprile. Dopo il forfait di Stefano De Martino, che in quei mesi sarebbe impegnato come giudice del Serale di “Amici di Maria De Filippi”, in queste ore tra gli addetti ai lavori si infiamma il toto-conduttore alla ricerca del profilo giusto che possa sostituire l’ex ballerino e showman partenopeo senza farlo rimpiangere troppo.

A quanto ci risulta tra i nomi che sono stati vagliati, si va da Sergio Friscia a Pino Insegno, in pole ci sarebbe quello di Marco Maddaloni: il judoka avrebbe dalla sua non solo le origini meridionali, ma anche una certa dimestichezza con il mezzo televisivo – pur non essendo propriamente un conduttore – maturata negli anni attraverso le sue partecipazioni, con annesse vittorie, a “Pechino Express” e l’Isola dei Famosi.

Senza contare che è proprio Maddaloni il conduttore della versione teatrale di “Made in Sud”, di scena al Tam Teatro di Napoli: per lui, dunque, l’approdo in tv altro non sarebbe che una vera e propria promozione, grazie ad un format di cui ormai conosce benissimo dinamiche e protagonisti, per i quali nel tempo ha avuto inoltre modo di diventare efficace spalla.

Per la compagine femminile, infine, giochi altrettanto aperti: sarebbero ancora in ballottaggio Flora Canto e Lorella Boccia, data comunque per favorita.