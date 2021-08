Maltempo, esondato fiume Oglio. Temporali anche a Milano e nel trevigiano

Temporali e forti raffiche di vento in diverse zone della Lombardia. La Valcamonica è la più colpita, con l’esondazione del fiume Oglio. A Milano decine di chiamate ai Vigili del Fuoco

Violenti temporali nelle ultime ore hanno colpito diverse zone della Lombardia. Forti raffiche di vento ed ingenti piogge hanno provocato allagamenti e smottamenti che stanno richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Particolarmente colpita la zona della Valcamonica dove, a causa degli acquazzoni, il fiume Oglio è esondato danneggiando le aree circostanti nel territorio di Monno, nel bresciano. Anche il Lago d’Iseo è parzialmente esondato. Le precipitazioni hanno inoltre provocato uno smottamento in località Sonico. Fortunatamente, non sono state registrate vittime o feriti.

🔴 Frana a Sonico (BS), coinvolte autovetture, inviato sul posto il team #usar #vigilidelfuoco della Lombardia per escludere la presenza di persone coinvolte [#16agosto 21:00] https://t.co/XUXRoRlQHD — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 16, 2021

Maltempo anche a Milano dove un breve ma violento temporale ha spazzato via ombrelloni e dehor in diverse zone della città. Circa quaranta le richieste di aiuto dei cittadini ai Vigili del Fuoco a causa degli allagamenti.

Non meno colpito il Veneto. Secondo quanto riportato dagli stessi Vigili del Fuoco, sono state effettuate in Veneto circa 400 interventi e 170 nel Friuli Venezia Giulia e a Pordenone. Il tutto consentito da squadro provenienti dall’Emilia Romagna e dalla Lombardia. In Venete, una violenta tromba d’aria si è verificata nella Marca. A Treviso e lungo tutto il Terraglio decine di platani abbattuti dalle forti raffiche di vento. In particolare a Mogliano Veneto dove un platano centenario ha bloccato per ore la viabilità. Sempre a Mogliano, molte zone al buio ed isolate a causa dello sdradicamento di pali della luce e del telefono, insieme ad un muro crollato in via Donatori.