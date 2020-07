Sale a 25 miliardi la cifra della manovra estiva programmata dal Governo, l’esecutivo rinnova il sostegno alle piccole e medie imprese

L’esecutivo lavora per il rilancio dell’economia mettendo a bando una manovra da 25 miliardi pronta ad essere varata ad agosto. Intanto ieri il Consiglio dei ministri ha approvato una risoluzione attraverso la quale il livello di indebitamento netto dovrebbe salire dal 10,4% all’11,9%. Questa decisione inoltre avrà come conseguenza anche l’aumento del debito, che salirà dal 155,7% al 157,6%. L’approvazione della nuova richiesta di extradeficit da parte del Parlamento è prevista per mercoledì 29.

Dunque la prossima mossa del Governo sarà quella di chiedere l’autorizzazione per un ulteriore ricorso all’indebitamento di 25 miliardi di € per l’anno 2020. Questo permetterà di attuare la manovra estiva discussa al tavolo dall’esecutivo. Le decisioni economiche porteranno ad un nuovo sforamento di bilancio superiore ai 20 miliardi preventivati.

Oltre alla manovra economica in porto, il Governo lancia il suo sostegno alle attività imprenditoriali. “Non verrà meno il sostegno alle imprese e ai settori maggiormente colpiti dalla crisi e alla liquidità, anche attraverso una riprogrammazione delle scadenze fiscali dei prossimi mesi.”, spiegano da Palazzo Chigi. Viene infatti previsto a sostegno delle piccole e medie imprese il rafforzamento del Fondo di garanzia centrale. Inoltre potrebbe essere prolungato il blocco dei licenziamenti che potrebbe valere però solo per le aziende che utilizzano la cassa integrazione. Si discute anche per un prolungamento dello smart working e di un alleggerimento dei versamenti delle tasse rinviate a Settembre.

