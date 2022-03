Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli aspettano un maschietto

Ospiti ieri a Verissimo, il salotto patinato di Silvia Toffanin, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli hanno annunciato di aspettare un maschietto

A poche ore dall’inizio della ventunesima edizione del Serale di “Amici di Maria De Filippi”, ieri pomeriggio Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono stati ospiti di “Verissimo”, il salotto patinato del weekend di Canale 5 condotto con grazia da Silvia Toffanin.

In collegamento dallo studio del talent che li ha fatti incontrare e innamorare nove anni fa, i due ballerini professionisti hanno annunciato che il loro primogenito sarà un maschietto: “Me lo sentivo”, ha confermato lei subito dopo lo svelamento.

Poi ha raccontato: “Lo abbiamo scoperto il 30 Dicembre (…) La mia reazione iniziale non è stata delle migliori. Ho pensato al lavoro, ho pensato che non fosse il momento giusto. Nel mio immaginario, ho sempre pensato di programmare questo evento, ma poi ho capito che non c’è un momento giusto per una cosa così speciale”.

L’amore tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, che ha deciso di continuare a danzare fino a quando il suo corpo glielo permetterà, è sbocciato su un set in Svizzera: “Mi piaceva e l’ho praticamente inseguito. Sapevo che era la persona giusta.”, ricorda lei, mentre il compagno ammette di essersi un pò ritratto all’inizio, prbabilmente per via della pur trascurabile differenza d’età che c’è tra di loro: “All’epoca io ero prossimo ai trent’anni, lei ne aveva soltanto 22. Avevo già fatto le mie esperienze e non volevo che lei soffrisse (…) Sentivo già un forte istinto di protezione nei suoi confronti”.

Come si chiamerà il nascituro

A domanda diretta di Silvia Toffanin, Giulia Pauselli rivendica la scelta di continuare a ballare anche in gravidanza: “La forza del nostro mestiere di ballerini è che impariamo ad ascoltare il nostro corpo. E questa cosa per me è tanto più importante adesso (…) Sul palco saremo in due“, dice, mentre la conduttrice (mamma a sua volta) le dà manforte: “Nelle scelte personali di una mamma, nessuno dovrebbe entrare”.

Come si chiamerà il primo mini-ballerino di casa Sacchetta-Pauselli? La coppia non si sbottona: “Avrà un nome maschile, ovviamente, ma sarà accompagnato da un secondo nome femminile, perchè ci piaceva l’idea che accanto ad un maschio ci fosse la sensibilità di una femmina”. E sui social c’è già chi scommette, piace a tutti vincere facile, che il secondo nome del nascituro sarà “Maria”, come quello della donna che, attraverso il suo longevo talent-show, ha fatto incontrare i suoi due genitori.