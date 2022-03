Belgio: un’auto si schianta contro una folla di persone

Un tragico incidente è avvenuto questa mattina in Belgio. Un’auto si è schiantata contro una folla di persone, riunita per una manifestazione di Carnevale. Il luogo in cui è avvenuto l’incidente era Strèpy-Bracquegnis, nel villaggio di “La Louviere” in Vallonia (Belgio).

L’incidente è avvenuto alle 5 del mattino, ed erano presenti all’incirca 200 persone; riunitesi per vedere un raduno di maschere tradizionali, il cosiddetto “ramassage des Gilles“. In questo momento un’auto si è schiantata contro la folla, per poi proseguire. L’ autista che era al bordo dell’auto è stato fermato e, in seguito, anche un’altra persona che sembra essere anch’essa coinvolta nell’intera vicenda.

Stando a quanto riportato nel corso della conferenza stampa tenutasi in Belgio nel municipio di La Louviere, al momento sono stati registrati 10 feriti gravi e 27 feriti dalle condizioni stabili. Il comitato di crisi ha inoltre fatto sapere che: “Tra le vittime non ci sono bambini né minori”.

Il sindaco della cittadina ha poi riferito che si sta facendo tutto l’indispensabile per la sicurezza delle vittime. “Abbiamo messo a disposizione delle famiglie il palazzetto dello sport comunale ed è stato attivato anche il servizio di assistenza alle vittime– ha dichiarato il sindaco Jacques Gobert.Adesso alla polizia locale non resta che indagare i responsabili sotto accusa e scoprire i motivi che si celavano dietro incidente chiaramente premeditato.