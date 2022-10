Materia (Pelle): fuori oggi il nuovo album di Marco Mengoni

È Materia (Pelle) il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile da venerdì 7 ottobre che arriva a meno di un anno dal successo multiplatino di Materia (Terra), pubblicato lo scorso dicembre 2021.

Materia (Pelle) è il proseguimento del progetto musicale “Materia” un percorso in tre album iniziato con Materia (Terra), per mostrare tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità.

Dopo aver raccontato le proprie radici, con questo nuovo capitolo Materia (Pelle), il cantautore presenta le sue ricerche musicali e le contaminazioni che da sempre lo attraggono, le quali si fondono creando sempre qualcosa di nuovo. Materia (Pelle) porta dentro di sé un messaggio di apertura: nella musica non possono esistere confini e barriere. “Per me incontrare e approfondire cose nuove, che non conosco dalla nascita è nutrimento, è arricchimento”- ha dichiarato il cantante. Durante il percorso di scrittura di Materia(Pelle), come raccontato all’interno del booklet, Mengoni, un po’ per curiosità e un po’ per gioco, si è sottoposto ad un test del DNA per conoscere tutte le etnie presenti in lui. Il test ha confermato la direzione che Marco aveva scelto per il suo nuovo album, infatti, come lui come lui stesso racconta: “questo disco è solo per il 35% italiano, l’altro 65% è contaminato dal resto del mondo”.

Con Materia (Pelle) Mengoni vuole raccontare e celebrare il valore della complessità e la diversità che si nutre di mix e suoni presi da tutto il mondo che si sposano con atmosfere apparentemente lontane: dall’urban all’elettronica, il clubbing e il pop anche più tradizionale.

In questo secondo tassello del progetto Materia, la Pelle ha un ruolo centrale: è contatto, sensorialità e istinto. La pelle è composta da molecole e atomi, ha un odore e una storia che comprende tutto il nostro vissuto. La nostra pelle non è mai uguale a ieri e domani sarà già diversa, muta di colore, di forma, si arricchisce di rughe, di esperienza, di tagli, del peso della gravità, vive. La pelle di una persona è in grado di raccontarne la storia perché porta su di sé il passaggio del tempo, le cicatrici, le esperienze che ci hanno cambiato o meno. In sintesi, la pelle è la memoria della nostra storia. La scelta di intitolare l’album in questo modo è un riferimento anche ai cambiamenti e alla volontà di accettarli e considerarli parte integrante del percorso di crescita di ognuno di noi, positivi o negativi che siano.

“Ogni brano di Materia (Pelle) è composto da tante schegge con riflessi differenti che si incontrano e si uniscono per creare qualcosa di nuovo, senza appartenere a nessuna categoria, a nessun genere, senza fissarsi in un luogo preciso, ma che maturano, evolvono e si arricchiscono”. Per creare questo spettro di influenze Mengoni ha collaborato con una rosa di produttori capaci di maneggiare e comprendere al meglio i materiali a cui volevano dare forma. Tra i nomi più gettonati vi è quello di Dardust, nome d’arte di Dario Faini, che ha prodotto “Tutti i miei ricordi”; mentre per In città, brano dalle atmosfere particolarmente clubbing, Mengoni si è fatto affiancare da Mace, produttore che affonda le sue radici nel mondo del clubbing e nell’underground.

AMAZON MUSIC: ALLA SCOPERTA DEL NUOVO ALBUM MATERIA (PELLE) CON UN POP UP CORNER A MILANO CON TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA

Per richiamare le suggestioni del titolo del nuovo album di Marco Mengoni, Materia (Pelle), Amazon Music porta in vita il senso del tatto attraverso un’installazione interattiva che sorprenderà i fan e tutti coloro che passeranno dalla Stazione Centrale di Milano dal 7 all’11 ottobre. Nell’Atrio Monumentale di Milano Centrale sarà possibile visitare un pop-up corner con tecnologia all’avanguardia, dove i fan saranno invitati ad indossare delle cuffie e ascoltare alcuni brani del nuovo album di Marco Mengoni mentre si posizioneranno in piedi di fronte a un LED screen che sfrutterà questa tecnologia sinestetica, in grado di creare un’esperienza tattile applicando forze, vibrazioni o movimenti sull’utente. L’esperienza da non perdere è completamente gratuita e accoglierà i consumatori accompagnandoli nel mondo di Materia (Pelle).

Dopo gli show nei palazzetti, Marco Mengoni tornerà live negli stadi con #MarcoNegliStadi, in partenza da Padova (20 giugno) e dopo a Salerno (24 giugno), a Bari (28 giugno), a Bologna (1 luglio) e infine a Torino (5 luglio).

Biglietti disponibili per la vendita generale dalle ore 15.00 di venerdì 7 ottobre su www.ticketone.it, www.ticketmaster.it, www.ticketmaster.it