Mattarella ha parlato al premio Marisa Bellisario in tema di disparità di genere: “Il costo pagato dalle donne è stato particolarmente alto”

“Le 585 ‘mele d’oro’ consegnate in 33 anni sono non solo una bella storia. Esprimono da un lato più che la rivendicazione di una autentica condizione di parità la consapevolezza che una effettiva parità tra i sessi fa crescere il nostro Paese. E ne determina una crescita sociale ed economica. E sottolineano come sia in corso una forte crescita del ruolo femminile. Pur se non mancano ancora disparità e condizioni da rimuovere, emerse ancora più gravi durante la pandemia” – così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella cerimonia al Quirinale con le vincitrici della XXXIII edizione del Premio Marisa Bellisario.

“Il peso delle conseguenze della pandemia – spiega Mattarella durante una cerimonia al Quirinale – ha gravato su tutti. Ma il costo pagato dalle donne è stato particolarmente alto. Eppure durante la pandemia il ruolo delle donne nel contrasto del virus è stato particolarmente forte e intenso”. Da questo punto in poi pare evidente la necessità di “sottolineare e ricordare come sia un obiettivo fondamentale della Repubblica la effettiva parità. Il valore del principio di uguaglianza è collocato nell’art. 3 della Costituzione non per una mera enunciazione ma nella convinzione che l’uguaglianza è condizione fondamentale per la crescita della nostra società e la realizzazione dei valori della Costituzione sotto ogni profilo. La sottolineatura della necessità di parità non sarà mai sufficientemente ricordata e riaffermata. Auspico che non ci sia resistenza alla conquista degli spazi. E che le Istituzioni garantiscano percorsi ragionevolmente ampi e percorribili per raggiungerli”, dice Mattarella.