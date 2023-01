Messi, ecco il suo futuro! Galtier conferma in conferenza

Ad alimentare queste voci, anche il contratto ormai in scadenza nel Giugno 2023 non sembra di fatto aiutare. Anzi, ciò rappresenta solo un motivo in più per fantasticare sulla possibile nuova meta dell’argentino. La possibilità di emulare Cristiano Ronaldo e quindi di trasferirsi in un campionato più esotico (oltre che più ricco) è un eventualità da non scartare.

Ormai è una domanda che rimbalza ogni anno fuori, e che sempre riesce a tenere tutti col fiato sospeso. Dopo il suo addio al Barcellona, il destino di Messi sembra sempre essere incerto, con le miliardi di opportunità offerte ad ogni sessione di mercato. L’attuale gioiello del PSG infatti viene costantemente avvicinato ad un possibile trasferimento ogni volta che si avvicina una sessione di calciomercato.

Le parole di Galtier

A questo proposito però ha parlato qualche minuto fa il tecnico del PSG, Galtier, analizzando la situazione del suo numero 30. “I dialoghi tra le parti sono in corso, il nostro club ha discusso con Leo del nuovo contratto. Vedo Messi molto felice qui a Parigi, capiremo poi la sua posizione circa i progetti del club.”

Dichiarazioni che quindi preannunciano un nuovo matrimonio tra la pulce e il club parigino. Il campione del mondo probabilmente vivrà ancora qualche anno sotto la Tour Eiffel.