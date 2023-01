Uffizi, il biglietto sale a 25 euro contro il caro-energia

Il consiglio d’amministrazione degli Uffizi ha deciso di aumentare il prezzo del biglietto singolo a 25 euro per far fronte al Caro-energia. Le celebre Galleria, dove sono raccolte le più importanti opere artistiche italiane, ha stabilito di aumentare il costo per riuscire a rientrare nelle spese dopo gli aumenti dei costi nel settore energetico ed edilizio.

Sarà inoltre possibile usufruire di uno sconto, sempre durante l’alta stagione. Quest’ultimo prevedrà, solo tra le ore 8:15 e le 8:55, che il costo del biglietto sia pari ai 19 euro. Dal primo marzo il costo ,ad oggi di 20 euro, lieviterà ai 25 stabiliti. L’aumento riguarderà il solo ticket di accesso singolo per la Galleria delle statue e delle pitture ed esclusivamente in alta stagione (dal 1 marzo a 30 novembre), biglietto acquistato per la maggior parte dai turisti stranieri. Per la bassa stagione restano anche gli abbonamenti Passepartout 5 Giorni, Passepartout annuale e Passepartout Family e tutte le altre proposte offerte dalla Galleria.





Il ministro Sangiuliano difende l’adattamento agli standard europei

Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano dice che: “Penso che sia giusto, dobbiamo adeguarci agli standard europei”. L’affermazione è stata data in seguito ad una domanda sull’aumento del biglietto e sulla possibilità che altri siti seguano lo stesso esempio. “Mediamente i grandi siti europei costano di più – ha aggiunto – fatta eccezione per la Gran Bretagna dove c’è una situazione particolare. Penso che l’aumento risponda anche a una questione per così dire “morale” .

Continua dicendo che “per una famiglia americana che spende 10-20 mila euro per venire in Italia, pagare 20 euro un biglietto è una cosa che si può fare”.

La mostra attira centinaia di migliaia di visitatori all’anno, soprattutto personaggi famosi, come nel caso di Elon Musk, che vorrebbe “creare una mostra anche su Marte”

L’aumento deciso dal Cda è stato approvato da Direzione regionale Musei della Toscana e Direzione generale Musei del ministero della Cultura. Rimangono invariati i prezzi dei biglietti di Palazzo Pitti e Giardino di Boboli che fanno parte del complesso Gallerie degli Uffizi.