Le mete più gettonate per l’estate

di Redazione ZON

L’estate è arrivata, portando con sé la voglia di vacanze e di mare. Se si è ancora indecisi su quale Regione italiana visitare, se un posto di montagna oppure uno di mare, ecco alcune località tra le più gettonate dai turisti.

Una delle località più amate è la Costiera Amalfitana, seguita dal Cilento, poi Jesolo per le famiglie e le due isole, Sardegna e Sicilia, per la bellezza del loro mare.

Partendo dalla città partenopea, la Costiera Amalfitana e Jesolo, in Veneto, si possono raggiungere facilmente con la propria auto oppure prendendone una a noleggio, con i mezzi pubblici come il treno e il bus.

Per le isole, come ad esempio la Sardegna basterà controllare orari e costi di navi e traghetti Napoli Cagliari e prenotare il traghetto. Vediamo nel dettaglio cosa offrono queste meravigliose mete turistiche.

La Sardegna e la Sicilia: le due isole più belle

Per chi vuole trascorrere un’estate all’insegna del sole e del mare, nella quale poter degustare cibi deliziosi e vivere in prima persona la tradizione antica di secoli, la Sicilia e la Sardegna sono le mete ideali. Che sia nord, sud o centro ogni parte di queste isole è un’avventura tutta da scoprire.

In entrambe si potranno ammirare innumerevoli opere d’arte, reperti archeologici e degustare la bontà della cucina tradizionale realizzata con amore e sapienza. Un tuffo nelle acque cristalline, un tour nelle grotte e negli arcipelaghi è un’esperienza assolutamente da fare.

I gioielli della Campania: la Costiera Amalfitana e il Cilento

Premesso che per visitare tutta la Costiera e ogni cosa che offre non basterebbe una settimana, ci sono alcune cose che non si possono proprio perdere, soprattutto in estate.

Prima tappa può essere il Sentiero degli Dei, un’escursione dalla quale è possibile ammirare tutta la bellezza della costiera, un sentiero in mezzo alla natura dei Monti Lattari che ha una lunghezza di ben 7 chilometri.

Un’escursione in barca nella costiera è d’obbligo, in quanto permette di scoprire gli angoli più belli della costa e scattare meravigliose foto.

Il Cilento è un luogo meraviglioso, ricco di spiagge, montagne e parchi archeologici come quello di Paestum che da solo merita almeno una giornata del vostro tempo. Qui a Paestum ci sono vari ristoranti dove si potranno assaporare la cucina locale e in particolar modo la mozzarella di bufala campana DOP.

Poi se si ama la natura non si può perdere una bella escursione al Parco Nazionale del Cilento dove si potranno ammirare la fauna e la flora tipica della zona. Se poi si ama il mare la scelta ideale è Agropoli, ma soprattutto Castellabate.

Un divertimento per tutta la famiglia: Jesolo

Jesolo, ideale per gli amanti del divertimento e per le famiglie, è ricco di parchi a tema e di campeggi attrezzati e caratterizzato da lunghissime spiagge.

La spiaggia del Lido di Jesolo è una delle più belle del nord Italia. Una delle tappe preferite dalle famiglie con bambini è sicuramente il Sea Life Aquarium che mostra tutta la bellezza del mondo marino, mentre una delle mete per gli amanti dello shopping e del cibo è Piazza Drago, ricca di negozi e locali di ogni tipo.