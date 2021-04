Il Milan torna a vincere a San Siro dopo due mesi di astinenza: vittoria rossonera che arriva solo nel secondo tempo. Nel finale clamorosa chance non sfruttata dal Genoa per pareggiare

Tornare a vincere a San Siro per non sprecare quanto di buono fatto in questo campionato e continuare a sognare un posto in Champions League: un autogol regala al Milan una vittoria più complicata di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia.

Primo tempo subito in discesa per i rossoneri che passano in vantaggio al 13′ minuto: dopo la ribattuta da parte della barriera su punizione di Theo Hernandez, Rebic fa partire un sinistro su cui Perin non può nulla.

Milan in totale controllo e chance del raddoppio subito con Rafael Leao smarcato in area da Calhanglu: il portoghese, però, è poco concentrato e spara malamente sull’estremo difensore rossoblù.

Partita che cambia binario improvvisamente al 37′ con l’1 a 1 del solito Mattia Destro che quando vede rossonero si infiamma. Colpo di testa su angolo pennellato di Zajc e pareggio pesantissimo per il Grifone.

Pronti, via nella ripresa e Rebic riesce a sparare in curva un pallone da appoggiare solo in rete giunto dalla destra.

La pressione asfissiante da parte degli uomini di Pioli alla ricerca di un gol fondamentale è incessante: anche Kjaer va a un passo dal 2 a 1, ma il colpo di testa da corner finisce fuori di un niente.

Vantaggio che si concretizza fortunosamente al 68′ quando ancora da corner di Calhanoglu arriva la deviazione nella propria rete di Gianluca Scamacca. Carambola sulla nuca e sfortunatissima autorete dell’attaccante genoano. Clamoroso doppio salvataggio sulla linea per il Milan, Donnarumma perde palla e prima Masiello e poi Behrami tentano di colpire a porta sguarnita: eroica difesa di Kjaer e Tomori.

Milan in totale difficoltà nei minuti finali di gara e assedio rossoblù che fa sudare freddo la retroguardia del Diavolo: tanta imprecisione anche nei contropiedi letteralmente buttati al vento dai rossoneri.