Commozione e plauso unanime per l’esibizione di Giulia Stabile, durante la scorsa puntata di Amici. Merito però anche della figlia di Veronica Paparini, una delle maestre del programma

Nella scorsa puntata di Amici, andata in onda ieri Sabato 17 Aprile, a rubare la scena a tutti gli altri concorrenti del programma è stata Olivia, la figlia di Veronica Peparini. A soli nove anni, la bambina si è esibita in un quadro insieme alla mamma e alla ballerina Giulia Stabile.

Potrebbe interessarti:

Nel presentare il quadro, Veronica Peparini aveva spiegato che la sua coreografia mirava a portare sul palcoscenico “il fanciullo che è in ognuno di noi”. Per questo motivo, la Maestra di Amici non poteva esimersi dal far danzare la figlia, definendola come “la parte migliore di me”. Il concept dell’esibizione è riuscito pianamente, come hanno testimoniato le facce visibilmente commosse ed emozionate di tutti i giudici e di Maria De Filippi. “Sei stata molto brava” – ha detto la regina di Canale 5. Un giudizio breve e istantaneo, che però faceva intendere molto di più. Il commento più toccante è stato però quello di Stefano De Martino: “Veronica ma come fai? Io se vedessi mio figlio sul palco me ne dovrei andare su un’ambulanza“.

Anche il profilo Instagram del programma non poteva esimersi dal pubblicare uno scatto della performance. La foto (che ha ricevuto ben 272.550 like) presenta la seguente didascalia: “Giulia con la piccola Olivia in una coreografia all’insegna delle grandi emozioni!“. Il plauso è arrivato presto, in maniera unanime, anche dal pubblico del web. Su Twitter, infatti, vi sono diversi commenti che non non esitato a definire l’esibizione di Giulia e Olivia come la migliore di Amici 20.