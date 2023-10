Milano, il rapper Shiva arrestato per tentato omicidio

di Antonio Jr. Orrico

Un’accusa sorprendente e una vicenda altrettanto sorprendente. Durante la giornata di ieri, infatti, la Polizia di Stato ha eseguito un arresto nei confronti del rapper milanese Shiva, nome d’arte di Andrea Arrigoni, di 24 anni. Il cantante è indagato per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose. I fatti risalgono all’11 Luglio scorso. Il motivo è da ricercarsi nel cosiddetto “dissing” tra il rapper e il suo “avversario” Rondo Da Sosa.

Il cantante milanese è stato beccato dai video delle telecamere di sorveglianza, che lo hanno mostrato sparare diversi colpi di arma da fuoco. Attualmente, la rapstar è detenuta nel carcere di San Vittore. Le indagini sono iniziate dopo la sparatoria avvenuta in via Cusago a Settimo Milanese, comune dell’hinterland milanese. L’episodio è avvenuto l’11 Luglio scorso. Due ragazzi si sono trovati ostaggio di colpi d’arma da fuoco, che li hanno colpiti alle gambe. A riprendere tutto sono state le telecamere di sorveglianza installate all’esterno della casa discografica del cantante.

Quella sera, gli investigatori avevano trovato un giovane con una leggera abrasione alla gamba. Aveva però specificato di non voler raccontare nulla in merito all’accaduto. Nel video di sorveglianza si può notare Shiva impugnare una pistola e sparare contro due giovani, i quali lo stavano per aggredire. Questi hanno poi riportato ferite alle gambe. La sparatoria sembra figlia di contrasti tra gruppi nel mondo rap/trap di Milano.

In particolare, sembra che tra Shiva e Rondodasosa non scorra minimamente buon sangue. I due aggressori avrebbero già pianificato tutto. Gli inquirenti avrebbero trovato quattro bossoli di una calibro 21.