Mondiali Qatar 2022: analisi e pronostici delle partite non scontate

Le scommesse sportive per i Mondiali Qatar 2022 offrono un ricco palinsesto e per questo bisogna analizzare bene ogni match, prima di effettuare pronostici.

Gruppo B: 2 partite ad altissimo tasso di over 2,5

Nel gruppo B dei mondiali Qatar 2022 si affronteranno Inghilterra, Iran, USA e Galles, un girone ad altissimo tasso di improbabilità, in quanto, le favorite per gli ottavi sono Inghilterra e Galles, che possono vantare una più ampia tradizione calcistica e soprattutto alta qualità tattica in campo, ma anche USA e Iran possono dare filo da torcere.

Le quote Inghilterra – Iran danno come favoriti gli inglesi con l’1 quotato a 1.26, ma nelle statistiche gli iraniani possono vantare più vittorie nelle ultime gare, rispetto all’Inghilterra che si è rivelata un enorme flop nella UEFA Nations League. Non bisogna dimenticare che gli Inglesi sono i finalisti di Euro 2020 e che anche nelle quote delle favorite per la vittoria ai mondiali 2022, l’Inghilterra rimane fra le prime 4. quotata a 8.5.

Una partita interessante da seguire in diretta live per scoprire come cominceranno gli inglesi questo mondiale, sia Over che Under 2.5 vengono quotati a 1.83, segno che l’equilibrio è forte.

USA – Galles è una gara molto più equilibrata con gli Americani favoriti a 2.4 mentre i Gallesi sono quotati a 2.8. Il pareggio a 2.9 è un chiaro segno di come questa gara potrebbe terminare con qualsiasi risultato sul filo dell’under 2.5 quotato a 1.5.

Ecco tre probabili pareggi nelle gare dei Gironi Mondiali in Qatar 2022

La prima gara che potrebbe terminare con il simbolo X quotato a 3.3 è Francia – Danimarca del 26 novembre alle ore 16. I Bleus vengono fuori dall’esperienza negativa in UEFA Nations League mentre i Danesi sono lanciati verso l’obiettivo ottavi di finale, anche la vittoria della Francia è quotata bene a 1.9.

Nella gara Spagna – Germania le quote si mantengono in equilibrio perfetto come un funambolo, con la X quotata a 3.1, la vittoria degli spagnoli quotata a 2.5 e il trionfo dei Tedeschi quotato a 2.6. I simboli Over e Under 2.5 rimangono di eguale valore a 1.83, segno che questa partita potrebbe spaziare dallo 0 – 0 al 2 – 2 anche in pochissimi minuti. Il pareggio sembra proprio il simbolo più azzeccato per interpretare la gara.

La partita Portogallo – Uruguay del 28 novembre alle ore 20, è un altro esempio di gara a fortissimo tasso di improbabilità, con la X quotata a 3.1 e la banda di CR7 favorita a 2. In questa gara anche 1 gol potrebbe fare la differenza, i bookmakers prediligono l’under 2.5 quotato a 1.6, ma si tratta di due Nazionali che al Mondiale danno sempre tutto e ci tengono particolarmente a superare la fase a gironi per giocarsela negli ottavi.

Il ripescaggio dell’Italia è possibile?

Girano voci su un probabile ripescaggio dell’Italia per esclusione di Nazionali quali Iran o Ecuador, attualmente nulla è ancora ufficiale e anche se la notizia è clamorosa, potrebbe accadere se si verificassero determinate condizioni. Tuttavia, per assicurarsi delle squadre che realmente parteciperanno ai Mondiali Qatar, basta dare un’occhiata ai siti scommesse sportive online.