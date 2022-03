Morto Gianni Cavina, Avati: “Attore dai mille volti”

L’attore Gianni Cavina era malato da tempo. A dare la notizia è stato il produttore Antonio Avati, fratello di Pupi

Un grande del cinema italiano che ci lascia. Questa notte, è deceduto a Bologna l’attore Gianni Cavina. L’uomo aveva 81 anni ed era malato da tempo. A dare la notizia il produttore Antonio Avati, fratello di Pupi, con il quale Cavina ha girato diversi film. Il suo ultimo film sarà proprio diretto da Pupi Avati, quel “Dante” che in realtà è ancora inedito nelle sale cinematografiche.

“Purtroppo la moglie di Gianni all’alba di oggi ci ha dato questa tristissima notizia. Aveva le qualità dell’attore completo. Poteva passare dalle parti più comiche ed esagerate, come quelle che interpretò nei nostri primi film, a ruoli molto sentiti e importanti, che ha portato nei nostri film ma anche in quelli di altri importanti registi, da Luigi Comencini a Marco Bellocchio. C’è un film di Pupi che la Rai ha e che spero che mandi in onda per ricordarlo, “Il signor Diavolo”, dove fa un bellissimo ruolo.” ha dichiarato Antonio Avati.

Dopo gli esordi come attore teatrale, Gianni Cavina debutta al cinema nel 1968 con “Flashback” di Raffaele Andreassi. Poi l’incontro con Avati, con cui gira “Thomas – Gli indemoniati“, “Balsamus, l’uomo di Satana” e “La mazurka del barone della santa e del fico fiorone“, con Ugo Tognazzi e Paolo Villaggio. Per Avati, scriverà anche “La Casa Dalle Finestre Che Ridono“.

Tra le sue interpretazioni ricordiamo anche “L’ingorgo – Una storia impossibile” di Luigi Comencini, “La locandiera” di Paolo Cavara e la commedia sexy “Cornetti alla crema” di Sergio Martino.