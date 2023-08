Morto Prigozhin capo della Wagner

di Gaudieri Brunella

Un aereo si sarebbe schiantato nella regione di Tver dopo esser stato colpito da un missile russo e a bordo vi erano Prigozhin, il suo braccio destro ed altre 10 persone.

Dopo molte ore di silenzio, il leader russo Vladimir Putin ha commentato l’accaduto dicendo che Prigozhin era un uomo di talento, ma che tuttavia aveva commesso degli errori. Stando alle notizie giunte, il volo era partito dalla Bielorussia ed era diretto a San Pietroburgo. A bordo vi erano altri membri della Wagner, il gruppo di mercenari che a giugno aveva tentato il colpo di Stato in Russia. Gli analisti di tutto il mondo stanno lavorando per analizzare e capire le cause dell’accaduto. L’aereo avrebbe raggiunto l’altezza di 28 mila piedi prima di trasmettere improvvisamente la trasmissione dei dettagli della localizzazione.

Gli Stati Uniti avrebbero riferito, grazie alla dichiarazione di due dirigenti americani rimasti anonimi, che si sarebbe trattato di un missile terra-aria, ma le informazioni sarebbero ancora da accertare.

A ciò si aggiunge che in questi giorni è in corso lo smantellamento del villaggio dei mercenari a Tsel nei pressi di Osipovichi in Bielorussia. Secondo quanto riferito, dopo l’incidente di ieri, un terzo delle tende è già stato rimosso.