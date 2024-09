Settima Edizione Motor Meeting dell’Amicizia a Salerno: Passione e Solidarietà il 14-15 Settembre 2024

Dopo alcuni anni ritorna l’appuntamento salernitano dedicato alle attività motoristiche con la 7^ edizione del Motor Meeting dell’Amicizia, organizzato dall’ASD Free Bikers Quelli di Sempre, presieduta da Vincenzo Caso.

Gli appassionati delle due ruote e dei motori in generale si ritroveranno in località Magazzeno di Pontecagnano – Costa Sud Salerno presso il Lido Margherita sabato 14 settembre alle ore 16:00 per un fine settimana all’insegna della passione comune, ma soprattutto dell’amicizia.

Oltre trenta realtà associative hanno contribuito all’organizzazione dell’evento. Ogni partecipante farà brillare le cromature del proprio mezzo, che siano due, tre o quattro ruote, compresi quad, fuoristrada, auto e moto storiche, e veicoli tuning.

Un momento speciale sarà dedicato a Nuccio Iantorno di Praia a Mare, sempre presente con la sua passione trasmessa agli amici impegnati nelle varie attività motoristiche ufficiali e negli incontri dedicati alla sicurezza stradale.

La manifestazione, che intende riunire le passioni motoristiche spesso poco conosciute, gode del patrocinio del Comitato Provinciale ACSI – Ente di Promozione Sportiva del CONI, presieduto da Alfonso Luigi Venosi.

Il fotoreporter biker Antonio DoberMann Style curerà tutte le riprese foto e video dell’evento.

La consueta lotteria di beneficenza permetterà di raccogliere beni di prima necessità da destinare a cooperative impegnate nel sostegno dei bambini di famiglie in difficoltà economiche e sociali a Salerno.

Non mancheranno esibizioni musicali e dimostrazioni delle Associazioni invitate.

Programma

Sabato 14 settembre 2024

16:00 – Apertura ed accoglienza ospiti

– Apertura ed accoglienza ospiti 17:00 – Giochi ed animazione sulla spiaggia

– Giochi ed animazione sulla spiaggia 18:00 – Motogiro lungo la Costa Sud

– Motogiro lungo la Costa Sud 20:00 – Presentazione e cena spettacolo

– Presentazione e cena spettacolo 22:00 – Musica dal vivo con “Morgana”

– Musica dal vivo con “Morgana” 24:00 – Party di mezzanotte a sorpresa

Domenica 15 settembre 2024

09:00 – Iscrizione e colazione di benvenuto

– Iscrizione e colazione di benvenuto 11:00 – Esibizione Tuning con giuria tecnica

– Esibizione Tuning con giuria tecnica 12:00 – Giochi ed animazione sulla spiaggia

– Giochi ed animazione sulla spiaggia 13:00-15:00 – Pausa pranzo con convenzioni

– Pausa pranzo con convenzioni 15:00 – Gara Tuning

– Gara Tuning 18:00 – Lotteria di beneficenza e premiazioni

In caso di avverse condizioni meteo, il programma potrebbe subire variazioni o l’annullamento della manifestazione. Il comitato organizzatore comunicherà tempestivamente eventuali aggiornamenti tramite i propri canali, per evitare disagi a coloro che intendono raggiungere Salerno da altre regioni.

Associazioni e Club Partecipanti

Moto Club Praia a Mare “Nuccio Iantorno” – Free Bikers “Quelli di sempre” Salerno – Oltre Le Due Ruote Calabria – Bikers Salerno City – I Guerrieri del Sud Campania – I Guerrieri del Sud Sicilia – Leonardo Motogroup – Valle dell’Ufita Melito Irpino – Pagano Moto San Giuseppe Vesuviano – Zitt Zitt Sound Giffoni Valle Piana – Palo Motors Club Palomonte – Honda Magazine Salerno – Free Bikers Boys Cava de Tirreni – Africa Twin Campania – M2 Moto Crew – Amici in Goldwing Campania – Non Solo Moto Battipaglia – Amici di Assunta Group – Motoclub Fp Evolution – Special Moto Sant’Antimo – Officine Nobili Salerno – Garage 089 Salerno – Officine Inglesi Triumph Salerno – Doberman Style Salerno – DGM Ducati Campania – Prezioso Group Royal Enfield – Fuerca Bikers – Free Bikers Campania – Benelli New Generation Group – Pit Stop Live Franco.

Info Organizzazione: Vincenzo Caso – 339.74.15.060

Il Presidente, f.to Vincenzo Caso