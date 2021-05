A 51 anni, Naomi Campbell ha annunciato di essere diventata mamma

Uno scatto dei suoi piedini tra le sue mani: così Naomi Campbell ha condiviso la notizia di esser diventata mamma. E, a corredo dello scatto, ha scritto sui social: “Una piccola e bella benedizione mi ha scelto come sua madre. Sono onoratissima di avere quest’anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame che ora condivido con te angelo mio. Non esiste amore più grande”.

A quasi 51 anni (li compirà il prossimo 22 maggio) Naomi Campbell, meglio conosciuta anche come la ‘Venere Nera‘, ha annunciato la nascita del suo primogenito. Nessun riferimento al nome del piccolo o del papà. La notizia è stata accolta con stupore ed entusiasmo da tutti; tantissimi i commenti dei suoi fan e dei personaggi più influenti del mondo della moda. Per Naomi Campbell, non mancano gli auguri di Donatella Versace e delle sue ex colleghe.

Chi è Naomi Campbell

Naomi Campbell è nata a Streatham, un quartiere a sud di Londra, dalla diciottenne Valerie Morris, una ballerina di origini giamaicane in accordo ai desideri della madre, Naomi non ha mai incontrato suo padre, che ha abbandonato Valerie quando era incinta di quattro mesi ed è rimasto senza nome sul suo certificato di nascita. Ha acquisito il cognome Campbell dal secondo marito di sua madre. Ha un fratellastro, Pierre, nato nel 1985. Naomi è di ascendenza afro-giamaicana, così come sino-giamaicane attraverso la nonna paterna, il cui cognome era Ming.