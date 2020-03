Attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli ha fissato la ripresa degli allenamenti al 25 marzo, in anticipo rispetto alle altre squadre

Nonostante il campionato fermo per l’emergenza Coronavirus, il Napoli a breve ricomincerà gli allenamenti. Attraverso una nota ufficiale, il club partenopeo ha comunicato la data per la ripresa degli allenamenti, fissata per il 25 marzo, con alcuni giorni d’anticipo rispetto alle altre squadre della Serie A.

Questo il comunicato del club: “La SSC Napoli comunica che la squadra riprenderà mercoledì 25 marzo gli allenamenti al Centro Tecnico con una seduta mattutina”.

Una scelta, da parte degli azzurri, che va contro il volere della Lega Serie A, che aveva chiesto di fermare gli allenamenti almeno fino al 3 aprile. Come gli azzurri, anche la Lazio ha deciso di non seguire il volere della Lega e di riprendere subito gli allenamenti. La squadra di Simone Inzaghi si ritroverà a Formello il 23 marzo, ma si pensa addirittura al ritiro a Norcia.

Altre squadre, invece, pensando alla salute dei propri giocatori, hanno deciso di posticipare il più possibile la ripresa degli allenamenti. E’ il caso del Milan, che non riprenderà ad allenarsi prima del 3 aprile, cosi come l’Inter, e della Roma, che ha sospeso tutte le attività a data da destinarsi.

