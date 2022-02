Napoli, contro il Barcellona una sfida da finale: L’analisi

Ci siamo. Finalmente la sfida delle sfide è giunta. La gara tra Napoli e Barcellona, che si disputerà al Camp Nou questa sera a partire dalle 18:45, vede affrontarsi le due squadre probabilmente meglio attrezzate dell’intero torneo. Dato l’altissimo tasso tecnico degli uomini in campo, la partita probabilmente vale la finale.

Come arriva il Napoli

Gli uomini si Spalletti, reduci dal punto dolce-amaro contro l’Inter in campionato, cercano la migliore condizione per affrontare i catalani. Le indisponibilità di uomini chiave come Politano e Lozano impongono all’allenatore toscano scelte obbligate. Scalda i motori Elmas, che molto probabilmente partirà dal primo minuto sull’out di destra. Degna di nota è la situazione di Osimhen che ha saltato l’allenamento di mercoledì mattina a causa di un affaticamento al ginocchio destro. La sua presenza nel big match non dovrebbe essere in dubbio, ma in caso di mancata convocazione del nigeriano è già pronto Dries Mertens.

La chiave tattica del match

Il dictat dell’allenatore del Napoli è solo uno: oscurare il centrocampo avversario con pressione alta e tanti polmoni. È per questo che, stando alle ultime informazioni raccolte, dovrebbe partire dal primo minuto Frank Anguissa al fianco di Fabian Ruiz. Il camerunense ha guadagnato minuti preziosi nella gara contro l’Inter, prendendone parte solo nel secondo tempo ed ha tanta voglia di far bene.

Probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen: Dest, Piqué, Garcia, Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Traoré, Aubameyang, Dembélé All. Xavi

Ballottaggi: Garcia-Araujo 70%-30%, Busquets-De Jong 55%-45%, Dembele-Ferran Torres 51%-49%

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabián; Elmas, Zieliński, Insigne; Osimhen All. Spalletti

Ballottaggi: Zielinski/Osimhen-Mertens 60%-40%, Mario Rui/Jesus-Ghoulam 60%-40%