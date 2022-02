Napoli, contro il Cagliari l’imperativo è vincere. Analisi e formazioni

Esame di maturità per il Napoli di Spalletti. Contro il Cagliari i partenopei hanno l’obbligo di portare a casa i tre punti. Dopo il pareggio fuori casa del Milan contro la Salernitana e l’inaspettata sconfitta interna dell’Inter ad opera del Sassuolo di Dionisi, il match-point per la vetta della classifica è nelle mani degli azzurri. Contro un Cagliari dalle prestazioni altalenanti e capace tanto di grandi imprese quanto di imbarcate clamorose, in un campo difficile come l’Unipol Domus la formazione ospite sarà chiamata ad una grande prova di carattere. Il match sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 19:00 su Dazn.

Il punto sul match

Sicuramente per il Napoli non sarà una passeggiata. Sono diversi gli indisponibili per questa gara: su tutti pesa l’assenza improvvisa di capitan Insigne a causa di un affaticamento alla coscia destra che non gli ha permesso di svolgere la seduta di allenamento di ieri. Il rischio è che resterà fermo ai box anche Victor Osimhen. Come Insigne, anche il nigeriano ha saltato l’ultimo allenamento a causa di problemi al ginocchio destro, al suo posto i probabili sono Mertens e Petagna, ma non è ancora detta l’ultima parola.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Obert, Altare, Goldaniga; Lykogiannis, Dalbert, Grassi, Marin, Bellanova; Joao Pedro, Pereiro. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Radunovic, Aresti, Ceppitelli, Carboni, Lovato, Zappa, Baselli, Kourfalidis, Gagliano, Pavoletti, Keita. Indisponibili: Nandez, Strootman, Ceter, Walukiewicz, Rog. Squalificati: -. Diffidati: Strootman.

NAPOLI (3-4-2-1): Ospina; Juan Jesus, Koulibaly, Rrhamani; Mario Rui, Zielinski, Demme, Di Lorenzo; Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Ghoulam, Zanoli, Fabian Ruiz, Osimhen, Ounas. Indisponibili: Anguissa, L. Insigne, Lobotka, Lozano, Politano. Squalificati: -. Diffidati: Demme, Rrahmani.