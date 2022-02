Covid-19, verso la proroga di mascherine e Green Pass: le ultime

Non è ancora arrivato il momento di abbandonare gli strumenti contro il Covid-19: sembra essere questa la volontà del governo italiano a poche settimane dalla “scadenza” dello stato d’emergenza.

Per il momento, infatti, l’esecutivo Draghi non sembra esser disposto a rinunciare frettolosamente a Green Pass e mascherine al chiuso, come invece alcune previsioni indicavano, facendo intuire l’abolizione definitiva per entrambe le misure a partire dal 31 marzo. Una situazione in continua evoluzione che valuterà giorno per giorno l’andamento della curva pandemica e delle terapie intensive, al momento apparse in calo rispetto alle scorse settimane.

Intanto dal ministro Speranza arrivano nuove indicazioni anche per un’eventuale quarta dose di vaccino, prevista almeno per il momento, per gli immunocompromessi:

“A marzo partirà la quarta dose per gli immunocompromessi a 120 giorni dalla precedente, ma dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l’estate”.

Arriva dall’Inghilterra, invece, la notizia della positività al Covid-19 della Regina Elisabetta, fino a questo momento tra i pochi membri della famiglia reale ad esser riuscita a evitare il contagio. Dall’altra parte del mondo arrivano intanto buone notizie: per la prima volta dallo scoppio della pandemia, l’Australia ha deciso di riaprire le frontiere ai turisti. Un primo passo di distensione in seguito alle polemiche del caso Djokovic agli Australian Open.