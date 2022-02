Maledetta prova del 9, il Milan si scopre ancora fragile

Calo mentale? Problema di gioventù? Difficile rispondere a questa domanda e dare una spiegazione assolutamente corretta alle mancanze del Milan nella notte dell’Arechi ma il dato che emerge dal deludente pareggio di Salerno è evidente: i rossoneri hanno fallito l’ennesima prova di maturità. Sassuolo, Udinese, Spezia e Salernitana hanno in comune la mancanza di mentalità da grande squadra palesata dalla banda di Pioli.

Alti e bassi

In tre di queste sfide i rossoneri sono passati in vantaggio ma non sono mai riusciti a mantenere il risultato, arrivando addirittura a perdere in due di queste occasioni. Un ruolino di marcia davvero strano quello del Milan in questo campionato: il Diavolo è praticamente infallibile nei big match (con la sola eccezione di Milan-Napoli 0-1) mentre paga qualcosa contro le squadre attualmente nella seconda metà di classifica. I rossoneri sono in continua crescita e stanno disputando una stagione importante ma per lo Scudetto serve il cambio di passo finale. La storia insegna che i campionati si vincono contro le “piccole” ed è in questo settore che il Milan ha dato ancora segnali di inesperienza.

Lo step finale

Non tutto è perso. La sconfitta dell’Inter regala ancora speranze e la sensazione, da qui alla fine, è che sarà una corsa a tre serrata per arrivare alla conquista del tricolore. Il Milan ha le carte in regola per giocarsi la vittoria finale ma dovrà dimostrare qualcosa in più rispetto a queste prime 25 giornate: la capacità di vincere anche le partite sporche contro avversari inferiori. Lo step mentale finale da fare è quello di non sottovalutare nessuna squadra e raccogliere l’intera posta in palio anche nelle partite dove hai tutti i pronostici a favore. In poche parole, bisogna superare la “Prova del 9”.