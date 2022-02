Schneider Electric la multinazionale migliore nel settore

L’azienda Schneider Electric è in attività dal 1936, anno durante il quale i fratelli Schneider acquisirono la fonderia Creusot, allora in fallimento

Cos’è?

L’azienda Schneider Electric è in attività dal 1936, anno durante il quale i fratelli Schneider acquisirono la fonderia Creusot, allora in fallimento.

L’azienda Schneider Electric è una multinazionale francese specializzata in soluzioni mirate ai settori dell’automazione e della gestione dell’energia.

Ad oggi la sede principale della Schneider Electric si trova a Rueil-Malmaison in Francia, e l’azienda opera in oltre 100 paesi del mondo.

Il loro motto è “Life is on” e viene utilizzato per consentire a tutti, in ogni momento e ovunque, di sfruttare al massimo le proprie risorse energetiche.

La finalità di Schneider Electric è quella di dare sfogo alle infinite possibilità di una community aperta, globale e innovativa, che condivide un obiettivo comune e gli stessi valori di maggiore autonomia e inclusione.

Schneider Electric collabora con tantissimi grossisti per riuscire a portare a più persone e aziende possibili i suoi prodotti, permettendo così un miglioramento delle altre aziende e una crescita personale della multinazionale. Tme.eu offre tutti i migliori prodotti di Schneider Elecrtic e permette di acquistarli in maniera facile e veloce.

Qual è la finalità di Schneider Electric e cosa offre?

L’ obiettivo dell’azienda Schneider Electric è quello di puntare sullo sviluppo di tecnologie sostenibili, mirate ad avere una gestione sicura, affidabile ed efficiente dei processi energetici.

L’azienda è al top nel mercato della gestione dell’energia e cerca di mantenere una posizione di leadership nel settore, investendo continuamente nella ricerca e espandendo sempre di più il numero di brevetti registrati.

Schneider Electric punta molto sulla sicurezza e sul comfort d’utilizzo, senza trascurare l’estetica dei propri prodotti. Infatti tutti gli articoli prodotti dalla multinazionale francese offrono un design unico ed inimitabile, unito al comfort nell’utilizzo.

Questa multinazionale francese offre svariate soluzioni integrate per la distribuzione di potenza, sistemi di controllo e automazione, nonché equipaggiamento e sistemi di impiantistica elettrica per l’edilizia e l’automazione industriale.

Essendo in continuo sviluppo e ricerca punta assai anche su soluzioni innovative finalizzate ad edifici residenziali e pubblici. Ad esempio sistemi di controllo dell’illuminazione e del riscaldamento, che rendono più veloce ed efficiente l’accesso ai dati e ottimizzano le reti di comunicazione.

Nell’offerta dell’azienda Schneider Electric è possibile anche trovare contatori, salvamotori, relè temporizzatori, relè programmabili, relè a stato solido, interruttori e indicatori a pannello, apparecchi modulari, trasduttori di temperatura e separatori, sensori induttivi, sensori fotoelettrici, nonché alloggiamenti per impianti elettrici, involucri per apparecchi modulari e alloggiamenti per pulsanti.