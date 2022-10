Napoli-Torino: le probabili formazioni del match di Serie A

La Serie A riapre i battenti. Il Napoli affronta il Torino in uno stadio Maradona gremito di tifosi. La squadra di Spalletti farà di tutto per uscire dal terreno di gioco con una vittoria in modo da restare aggrappata alla prima posizione in classifica. La gara sarà trasmessa a partire dalle ore 15:00 sulla piattaforma di streaming online Dazn. A dirigere i giochi l’arbitro Massimi di Termoli.

QUI NAPOLI- Spalletti conferma la formazione tipo contro il Torino. Meret tra i pali. Di Lorenzo, Rrahman, Kim e Mario Rui formeranno la linea difensiva, con Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo. Il tridente offensivo sarà composto da Kvaratskhelia, Politano e Simeone.

QUI TORINO – Juric contro il Napoli si affida a Milinkovic-Savic tra i pali. Il terzetto difensivo sarà composto da Rodriguez, Buongiorno e Djidji. Lazaro, Linetty, Lukic e Singo agiranno a centrocampo, con Vlasic, Miranchuk e Sanabria in attacco.

Le probabili formazioni di Napoli-Torino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Lozano, Raspadori. Indisponibili: Osimhen, Gaetano. Squalificati: -.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rodriguez, Buongiorno, Djidji; Lazaro, Linetty, Lukic, Singo; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. Allenatore: Juric. A disposizione: Berisha, Gemello, Schuurs, Zima, Aina, Bayeye, Ilkhan, Adopo, Garbett, Karamoh, Radonjic, Edera, Seck. Indisponibili: Pellegri, Ricci, Vojvoda. Squalificati: -.

ARBITRO: Massimi di Termoli

Guardalinee: Cipressa e Scatragli

Quarto uomo: Camplone

Var: Fourneau

Avar: Valeri

TV: Dazn