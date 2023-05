di Rita Milione

Al Comune di Castel San Giorgio la firma dell’accordo per il Distretto del Commercio. Nasce il Distretto del Commercio Castel San Giorgio – Roccapiemonte. Questa mattina nella stanza del sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara la firma dell’accordo.

«Ancora una sinergia importante quella che mettiamo in campo grazie all’impegno dell’assessore delegato al Commercio Domenico Rescigno – ha dichiarato il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara –. Insieme al Comune di Roccapiemonte, in qualità di ente capofila, siamo pronti a dare vita ad un’altra progettualità strategica per il rilancio e la valorizzazione del nostro tessuto commerciale che vanta una grande tradizione e un grande radicamento territoriale.

L’unione fa la forza e stamattina lo abbiamo dimostrato ancora una volta. Con il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e le associazioni di categoria, abbiamo completato l’iter procedurale che ci consentirà di dare vita al Distretto Diffuso del Commercio, un’occasione importantissima, in un periodo di crisi,qual è quello che ancora stiamo attraversando, che mira a dare una boccata di ossigeno a tante piccole imprese commerciali. Ringrazio la Confcommercio Campania e la Confesercenti Campania nelle persone del dott. Pasquale Giglio, Direttore Regionale Confesercenti Campania e della dott. ssa Annarita Colasante, direttore di sede Salerno Confcommercio Campania, per averci accompagnato e supportato in tutto il percorso.

I Distretti del Commercio rappresentano una modalità di valorizzazione territoriale innovativa, per promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione, in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali, rendendo così più appetibili i nostri borghi e soprattutto il commercio locale che rappresenta la spina dorsale della nostra economia locale – ha continuato ancora il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara. Sono sicura che con l’impegno di tutti gli attori di questo progetto riusciremo ad avere ricadute positive sul territorio. Nei nostri paesi,infatti, le botteghe, i mercati, i negozi sotto casa, contribuiscono al rafforzamento dell’identità del territorio e lo mantengono vivo.

Il commercio locale, d’altronde, offre un servizio, rappresenta un presidio importante, dietro ogni attività ci sono tanti sforzi e soprattutto tanto lavoro e tanti sacrifici. Quella luce accesa non è scontata né banale ed è proprio per far sì che tanti commercianti continuino ad avere sempre le serrande alzate e che il settore possa anche implementarsi che abbiamo deciso di investire sul Distretto del Commercio, un’occasione di rilancio grazie ad una nuova visione strategica e condivisa con il comune di Roccapiemonte » – ha concluso Paola Lanzara.