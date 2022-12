Natale da Nerd: idee regalo per non sbagliare

Cosa poter regalare a qualche nostro amico nerd, magari proprio nel periodo di Natale, anche se i regali sono sempre ben accetti.

Al giorno d’oggi la parola nerd è sempre più diffusa, sia per utilizzo, sia per persone che si rispecchiano in questo stile di vita. Sicuramente ognuno di noi avrà fra le sue conoscenze qualche amico nerd, termine che un tempo rappresentava solo persone appassionate di computer e videogiochi, mentre oggi si usa anche, seppur in modo un po’ errato, per i giocatori dei casino online.

Col passare del tempo, il termine nerd ha raggruppato al suo interno tutti quegli individui che hanno una o più passioni “particolari”, come quella di dedicare parecchio tempo ai videogiochi, di smanettare su computer o apparecchi tecnologici, lettura di libri fantasy o di manga, guardare diverse serie TV oppure anime, collezionismo di modellini e action figures e davvero molto altro.

Oggi è diventato quasi “normale” essere considerati nerd, ma non è sempre stato così. Purtroppo, neanche tanto tempo fa, i nerd erano spesso oggetti di bullismo, venivano isolati dal resto del gruppo perché considerati strani se non peggio.

Basti pensare che negli Stati Uniti, venivano additati come discepoli di Satana, i giocatori del famosissimo gioco cartaceo fantasy Dungeons & Dragons, con delle vere e proprie persecuzioni nei loro confronti, costringendoli anche a nascondere questa propria passione.

SI era creata tutto attorno alla figura del nerd, la figura di un ragazzo “sfigato”, maldestro, incapace di intrattenere relazioni sociali e spesso con indosso spessi occhiali. Per confermare questo fatto, ti basterà fare una ricerca per immagini su Google con la parola nerd e guardare i risultati.

Un Natale da Nerd

Fatta la doverosa premessa, è tempo di passare al vero cuore di questo articolo, ovvero cosa poter regalare a qualche nostro amico nerd, magari proprio in questo periodo di festività natalizie, anche se i regali sono sempre ben accetti durante tutto l’anno.

Da quello che abbiamo visto prima, le passioni dei nerd possono essere davvero molte, ma se non si è avvezzi a questo mondo ci si può trovare spiazzati, rischiando magari di non cogliere nel segno con il nostro regalo.

Abbiamo stilato un elenco di regali fra i quali scegliere, suddivisi in diverse categorie, quindi la prima cosa da fare per azzeccare il regalo, è quella di capire a quali di queste il nostro caro nerd è appassionato. Una volta ottenuto questo dettaglio fondamentale, possiamo iniziare la ricerca.

Videogiochi

Probabilmente la categoria che accomuna la maggior parte dei nerd è quella dei videogiochi. Anche qui si apre un mondo a sé stante, fatto di categorie fra le quali scegliere il nostro regalo.

Infatti su questo campo non dobbiamo necessariamente regalare un videogioco, ma possiamo scegliere fra altre cose davvero utili a un nerd gamer.

Console per videogiochi

Sul mercato videoludico sono arrivate da un paio d’anni le ultime console di Sony e Microsoft, rispettivamente la PlayStation 5 e le Xbox Serie X|S, insieme alla innovativa console di casa Nintendo, l’ibrida Nintendo Switch, che può essere utilizzata sia in portatile che su schermo.

Solitamente i Nerd possiedono già alcune console (se non tutte), quindi una volta entrati in possesso dell’informazione, possiamo scegliere se regalare una console mancante o un videogioco compatibile con quelle che possiede.

Avvisiamo da subito che regalare una nuova console è abbastanza costoso, e nel caso della PlayStation 5 e Xbox Serie X anche difficile in quanto vanno talmente a ruba da risultare spesso introvabili per lunghi periodi.

Videogiochi

Se si ha in mente di regalare un videogioco, sarebbe utilissimo oltre che alla console, conoscere anche i gusti del nerd in questione, visti i tantissimi generi videoludici disponibili.

Entrati in possesso anche di quest’altra informazione, non ci rimarrà che scegliere il titolo da regalare, anche basandosi sulla nostra disponibilità economica.

Infatti quando parliamo di videogiochi, ci troviamo di fronte a prezzi totalmente variabili, che vanno da una manciata di euro, ai 70 dei titoli nuovi, arrivando anche alle centinaia nel caso di edizioni da collezionisti o limitate.

I nerd oltretutto, non hanno necessariamente bisogno dell’ultima uscita videoludica, ma vista la gran mole di titoli che esce ogni anno, anche recuperare uno di quelli vecchi sarà cosa gradita, e soprattutto si rivelerà molto economico anche per l’autore del regalo, il che non guasta mai.

Accessori videoludici

Ogni console dispone di diversi accessori, più o meno utili, che accompagnano o agevolano il nerd nella sua passione quotidiana. Da altri controller più performanti, passando per le casse audio che migliorano l’esperienza del gioco, anche qui ci si può sbizzarrire.

Quando si sceglie uno di questi accessori, bisognerà solo assicurarsi, magari chiedendo al negoziante o leggendo la scheda tecnica del prodotto, che sia compatibile con la console. Ecco un elenco di idee regalo in ambito di accessori:

Controller, mouse e tastiera con temi particolari;

Monitor per collegare le console o il PC;

Luci RGB led decorative;

Soundbar;

Tappetini da gaming (in caso di giocatori da PC);

Statuetta porta controller;

Abbonamenti a servizi dedicati per le console;

Come vedi la scelta per gli accessori da gaming è davvero ampia, e questi sono solo quelli più gettonati. Sicuramente fra l’accessoristica riuscirai a trovare il giusto compromesso fra regalo/costo.

Schede di credito

Per chi proprio non riesce a decidere fra le proposte elencate sopra, esiste un regalo meno “fisico”, ma sicuramente ugualmente gradito. Stiamo parlando di schede di credito, ovvero delle specie di carte regalo che una volta riscattate, andranno a fornire un credito disponibile da spendere su prodotti digitali dei diversi store digitali delle console. Esistendo di diversi tagli, sono regali adatti a tutte le tasche.

Fumetti, Manga e libri vari

Chi crede che i nerd siano solo videogiocatori che trascorrono tutto il loro tempo davanti ai monitor, sbaglia in maniera evidente. Infatti una delle passioni più diffuse tra i nerd è quella della lettura.

Ovviamente non stiamo parlando di qualsivoglia testo, ma di categorie ben precise, appartenenti per lo più a produzioni giapponesi, fantasy o fantascientifiche.

Fumetti

Una delle passioni più antiche per i nerd, è quella della lettura dei fumetti. Come per i videogiochi, anche in questo caso ci basterà conoscere cosa colleziona la persona alla quale vogliamo fare il regalo, e magari recuperare un numero mancante o qualche edizione particolare.

Anche in questa categoria, i prezzi sono molto variabili, ma solitamente, a meno che non si tratti di qualche numero limitato o molto vecchio, non si supera la decina di euro.

Manga

Probabilmente molti avranno sentito questo termine, ma non tutti conoscono cosa sta a indicare. I manga sono anch’essi fumetti, ma provenienti dal Giappone, con la particolare caratteristica di dover essere letti al contrario, ovvero partendo da quella che per noi sarebbe l’ultima pagina.

Fra i nerd i manga sono più popolari dei fumetti, e visto l’enorme numero di titoli disponibili e in arrivo sul mercato, non sarà difficile trovare un regalo adatto. Se proprio non riesci a decidere, i numeri 1 di fumetti nuovi sono spesso graditi, oppure un buono da spendere in qualche fumetteria della zona.

Il fantasy

Probabilmente la categoria di libri più apprezzata nel mondo nerd. I libri fantasy racchiudono tantissime produzioni, più o meno conosciute, che spaziano da “Il signore degli anelli” al magico mondo di “Harry Potter”, con nel mezzo un’infinità di scelta.

Spesso si trovano diverse edizioni per ogni produzione, da quella più raffinata, con copertine rigide o rilegate che risultano più eleganti, a quelle più economiche. Sicuramente le prime saranno più gradite in quanto al popolo nerd piace mettere in mostra la propria collezione.

Modellini, action figures e collezionismo

Ti sarà capitato qualche volta di entrare nella stanza di qualche tuo amico o conoscente, e vedere in esposizione qualche raccolta particolare, sia essa relativa a libri, videogames, fumetti o modellini vari. Questo perché spesso la parola nerd cammina di pari passo con quella di collezionista.

Oltre che giocare ai videogiochi, leggere libri e fumetti e altro, ai nerd piace collezionare ed esporre la propria raccolta, cosa che molto spesso li rende orgogliosi.

Non c’è da stupirsi se una delle loro passioni sia quella di collezionare modellini, action figures o statue varie.

Tutte queste raccolte spesso non sono casuali, ma appartengono a brand che adorano in modo particolare, oppure a videogiochi che li hanno appassionati.

Action Figures e statue

Partiamo con lo spiegare la principale differenza fra queste due categorie, perché non sempre i nerd adorano entrambe. Le statue, dal significato ben noto a quasi tutti, sono raffigurazioni di personaggi, oggetti o altro, che rimangono immobili nella nostra esposizione.

Le action figures invece, sono sempre raffigurazioni di personaggi oppure oggetti, ma con la particolarità di avere dei giunti snodabili che permettono di modificarne la posizione, in modo da poterli esporre nel modo che piace di più, magari con il marchio caratteristico del personaggio.

Su statue e action figures, ci troviamo di fronte a prezzi variabili, ma solamente poche avranno un costo basso. In alcuni casi ci troveremo anche a produzioni con un livello di dettaglio folle, così come anche il loro prezzo di vendita. Cercando bene però, non sarà difficile trovare qualcosa utile sia per il regalo da fare, che per le nostre tasche.

Modellismo

In questa categoria, il modellismo è la più economica, anche se non mancheranno prezzi da capogiro anche qui, perché quando si mette di mezzo il collezionismo, più raro è il pezzo, maggiore sarà il prezzo.

I modellini principalmente si raccolgono in due categorie, ovvero quelli già montanti oppure da montare, con i secondi che risultano spesso i più graditi e i più soddisfacenti fra i due.

Oltre che per la mera esposizione (sempre gradita ai nerd), diversi modellini possono essere utilizzati anche in numerosi giochi da tavola o cartacei, come il brand di Warhammer oppure le pedine di Dungeons & Dragons.

Vestiario e gadget

Questa è probabilmente la categoria più ampia e varia, sia come tipologia di merce al suo interno, sia come prezzi. Infatti soprattutto fra i gadget, non sarà difficile recuperarne diversi per pochi euro.

Il vestiario soprattutto, oltre a essere gradito per i normali fini estetici, è diventato anche un modo per mostrare al mondo la propria passione. Cosa non da poco se si pensa che come detto a inizio articolo, fino a non molto tempo fa si tendeva a nascondere questa passione.

Da felpe a t-shirt, passando per accessori come guanti e berretti, una volta capito quale serie o brand piace al nerd di turno, sarà facilissimo trovare qualcosa di adatto.

Parlando di gadget invece ci si apre un mondo vastissimo, nel quale oltre che a conoscere il brand o i personaggi preferiti, bisognerà anche conoscere le abitudini del soggetto del nostro regalo.

Prende in modo abituale tè, tisane o bevande varie? Una tazza potrebbe fare al caso nostro. Così come saranno ben accetti oggetti come portachiavi, zaini, penne e via dicendo, sempre in base alle sue abitudini.

Avere un amico nerd

Il mondo che appassiona la maggior parte dei nerd è ricco di categorie, e ognuna di queste categorie ne ha al proprio interno altrettante, dando vità così a un’infinità di passioni possibili.

Si, passioni, perché anche se nel corso degli anni e un po’ anche adesso, i nerd non sono stati visti di buon occhio, se si guarda la realtà si vede una categoria di persone che, nonostante tutte le avversità, ha continuato negli anni a preservare la propria passione.

Oggi invece sembra essere quasi una moda, magari anche un po’ troppo abusata, con gente che si autoproclama nerd solo per aver letto uno o due fumetti, guardato una serie TV o giocato qualche videogioco.

Bisogna fare attenzione a questi ultimi individui quando si pensa di fare un regalo da nerd a un proprio conoscente, perché in questo caso molto probabilmente il nostro regalo potrebbe non essere apprezzato, visto che questa categoria di “nerd occasionale” tende a gradire solamente pochissime cose e titoli ben delineati, e nella maggior parte dei casi li avrà già comprati da sé.

Invece se si fa un regalo a un nerd purosangue, non sarà difficile accontentarlo una volta capite le sue passioni, vista la grandissima offerta che questo mondo ha da offrire a tutti i suoi appassionati.