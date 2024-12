Baronissi, la Sindaca Anna Petta porta gli auguri di Natale e un dono ai bambini delle scuole

di Redazione ZON

In occasione delle festività natalizie, la Sindaca di Baronissi, Anna Petta, insieme all’Assessore Giuseppe Giordano e ad altri membri dell’amministrazione comunale, ha visitato le scuole dell’infanzia e primarie del territorio per portare gli auguri di Natale e un piccolo dono a ogni bambino.

Un Natale tra auguri e sorrisi

“Abbiamo voluto essere vicini ai più piccoli, dialogare con loro e celebrare insieme il Natale,” ha dichiarato la Sindaca Petta. Durante le visite, a ogni bambino è stato consegnato un panettoncino natalizio, un gesto simbolico per condividere dolcezza e tradizione.

Un momento di festa e riflessione

L’Assessore Giuseppe Giordano ha sottolineato l’importanza di queste iniziative: “Abbiamo incontrato studenti, docenti e collaboratori in un clima di festa e affetto. È stata anche un’occasione per ringraziare il personale scolastico per la dedizione e la passione con cui ogni giorno si occupano dei nostri ragazzi.”

I bambini, protagonisti di laboratori creativi e esibizioni natalizie, hanno condiviso momenti di gioia e spensieratezza. “Le scuole di Baronissi sono straordinari cantieri creativi dove i bambini possono imparare giocando,” ha aggiunto la Sindaca.

Un augurio per il futuro

L’Amministrazione Comunale ha colto l’occasione per ringraziare dirigenti, insegnanti, personale scolastico e famiglie, augurando buone feste e un nuovo anno ricco di serenità. “Costruire il futuro significa anche coltivare sorrisi oggi,” ha concluso la Sindaca Petta, sottolineando il valore della vicinanza tra istituzioni e comunità.