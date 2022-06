Neymar al Milan? L’indiscrezione che arriva dal Brasile

Neymar al Milan? L’incredibile indiscrezione piomba dal Brasile dal portale brasiliano “Blog do Rafael Reis”, una notizia che avrebbe del clamoroso.

Secondo quelli che sono i rumours che provengono da Parigi, il Psg sembrerebbe seriamente intenzionato a scaricare Neymar. Cosa accadrebbe se il brasiliano fosse realmente sul mercato? Può realmente il Milan alla prese tra l’altro con un passaggio di proprietà tortuoso permettersi Neymar?

Inutile nascondersi: il Milan non può permettersi un’operazione simile, ciò nonostante come riporta il quotidiano El Pais, il club francese è disposto a far partire in prestito il proprio attaccante con la possibilità di pagare gran parte dello stipendio.

Ricordiamo a chi ci legge che lo stipendio di Neymar si aggira intorno ai 49 milioni di euro, questo senza contare i vari bonus. Il Milan, sempre secondo queste indiscrezioni lette sul portale brasiliano “Blogo do Rafael Reis”, sarebbe disposto a sborsare tra i 10 e 15 milioni di euro per lo stipendio di Neymar.

Un trasferimento similie avrebbe già dei precedenti: Ronaldo, Ronaldinho e Kaká. Fatto sta che rimaniamo tutti con i piedi per terra e una trattativa del genere penso sia proprio difficile da imbastire.