Nfl, il più grande di sempre dice basta: Brady si ritira da GOAT

Il più grande di sempre dice basta. La leggenda della NFL Tom Brady ha deciso di ritirarsi dal football professionistico dopo 22 stagioni e 7 titoli del Super Bowl. Una carriera impossibile da imitare, un alone mistico che aleggia intorno alla sua figura: l’ex quarterback di New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers, in attesa di essere introdotto nella Hall of Fame, è già di diritto nell’Olimpo di questo sport dove ovviamente occupa il posto d’onore, sopra tutti gli altri. L’annuncio ufficiale, come riportato da fonti Espn, è previsto nelle prossime settimane, probabilmente dopo il Super Bowl.

Oltre ai 7 Super Bowl, Tom Brady ha vinto anche 5 premi di MVP dell’atto finale della NFL e 3 premi di MVP della stagione regolare. Nella stagione 2007 ha guidato i Patriots alla “Perfect Season” e al suo primo anno con i Bucs ha portato la franchigia della Florida a passare da uno dei record peggiori della Lega alla vittoria finale. I record individuali sono impossibili da citare, ci vorrebbe un articolo a parte solo per elencarli, ma l’eredità di Brady non sta nei numeri senza precedenti e nei record. L’eredità del GOAT è proprio la sua figura, un ragazzo sconosciuto scelto in fondo al Draft del 2000 diventato il più grande di sempre: insieme a Michael Jordan, è lo sportivo più vincente e più grande di sempre dello sport americano, anzi mondiale.