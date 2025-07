Notte di furti a Salerno: colpiti Mulino Urbano e Deutsche Bank

di Redazione ZON

Non si placa l’allarme furti in città. Nella notte, un ladro si è introdotto nel laboratorio del locale “Mulino Urbano”, situato in piazza XXIV Maggio. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, l’uomo – ripreso dalle telecamere di sorveglianza – ha raggiunto rapidamente il registratore di cassa, che ha sradicato e portato via.

Il bottino ammonta a diverse migliaia di euro. Il sistema d’allarme collegato con la Questura ha immediatamente attivato l’intervento della Polizia, ma al loro arrivo il malvivente si era già dileguato.

Tentato furto alla Deutsche Bank di Corso Garibaldi

Sempre durante la notte, un altro episodio ha visto protagonista la filiale della Deutsche Bank in Corso Garibaldi. Ignoti hanno forzato le porte d’accesso all’area riservata alle casse automatiche. Tuttavia, qualcosa ha mandato all’aria il piano e i ladri sono stati costretti ad abbandonare il tentativo prima di completarlo.

Sono in corso le indagini per individuare i responsabili. Fondamentali, come spesso accade, saranno le immagini di videosorveglianza per ricostruire l’accaduto e risalire ai colpevoli.

Fonte: SalernoToday