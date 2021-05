A Maggio, le offerte Iliad diventano assolutamente imperdibili. La più importante è quella che riguarda i cento giga di Internet in 5G

Continuano, ancora, le super offerte di Iliad. Ci sono infatti due nuove proposte, da parte della compagnia telefonica, che sono assolutamente imperdibili. Si tratta di quella che comprende 100 Giga di Internet in 5G e di quella da 50 Giga attivabili direttamente dal sito della compagnia telefonica. L’offerta più generosa in termini di giga è ovviamente quella da 100 che non solo consente un quantitativo super di giga ma anche l’accesso alla rete di ultimissima generazione.

Infatti, l’offerta che comprende il 5G è sicuramente la più vantaggiosa. Attenzione, però. Non vi è nessun limite per chi intende comunque utilizzare la tariffa Iliad Giga 100 anche su uno smartphone un po’ più datato e sfruttabile solo con il vecchio 4G – LTE. Insomma, il 5G è una possibilità in più ma non limita assolutamente la platea di persone che possono attivare la tariffa.

Secondo molti, inoltre, Maggio potrebbe essere il mese buono per l’arrivo della fibra Iliad. Nelle ultime ore sono arrivate diverse indiscrezioni circa anche la possibilità per i nuovi clienti di usufruire, attivando l’offerta, del bonus internet di 500 €. Un altro indizio che ci porta a teorizzare un possibile esordio della compagnia telefonica nella telefonia fissa entro il mese. Magari proprio il 29 Maggio 2021, a distanza esatta di 3 anni dal lancio della prima storica offerta mobile, quella da 5,99 €. Dunque la compagnia potrebbe tentare il bis? Staremo a vedere. Intanto si prepara una grande rivoluzione.