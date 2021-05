È scomparsa all’eta di 89 anni Olympia Dukasis. Nel corso della sua carriera, l’attrice ha vinto il Premio Oscar per il film “Stregata dalla Luna” ed è stata onorata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Se ne va, all’età di 89 anni, l’attrice Olympia Dukakis, vincitrice del prestigioso Premio Oscar durante l’annata del 1988, nella categoria di Miglior Attrice Non Protagonista per il film “Stregata dalla Luna”. Nella pellicola diretta da Norman Jewison, che vede come protagonisti Cher e Nicolas Cage; la Dukakis interpretava Rose Castorini, madre di Loretta (Cher). Quest’ultima è una giovane vedova italoamericana che accetta la mano del suo goffo fidanzato. Tuttavia, a pochi giorni di distanza dal matrimonio Loretta si innamora perdutamente del fratello minore di lui, e coinvolge tutta la sua particolare famiglia in una serie di bizzarre avventure.

Potrebbe interessarti:

Olympia Dukakis naque a Lowell, città del Massachusetts, da genitori di origine greca. Sin da piccola si appassiona alle arti e, in modo particolare, al teatro e al cinema. In un primo momento rinunciò a studiare recitazione al college, visto che i suoi genitori la convinsero a seguire una carriera più stabile e solida. Decise quindi di seguire i corsi di fisioterapia alla Boston University per poi lavorare, subito dopo aver preso la laurea, presso diversi ospedali locali.

Nonostante ciò, il tempo trascorso non aveva certo affievolito la sua passione per il palcoscenico. Passione che la spingerà, finalmente, a studiare recitazione sempre presso la Boston University, per poi intraprendere una prolifica carriera d’attrice.

Conosce la fama grazie al ruolo della dottoressa Barbara Moreno, nella soap opera “Aspettando il Domani”. La conquista di Hollywood avverrà proprio grazie al film “Stregata dalla Luna”, per cui vincerà non solo l’Oscar, ma anche il Golden Globe per la miglior attrice non protagonista. Tra le altre pellicola a cui ha preso parte ricordiamo “Fiori d’acciaio”, “Una donna in carriera”, “Senti chi parla” e “Senti chi parla 2 ” e ” Senti chi parla adesso!”, “Sinatra”(seconda nomination ai Golden Globe) “La dea dell’amore” e “Il Club delle vedove”

Oltre ad essere attrice, Olympia Dukakis era anche una regista teatrale e direttrice artistica che, nel 2013, è stata onorata con una stella nella Hollywood Walk of Fame. A dare la notizia della sua morte è stato il fratello Apollo, tramite un messaggio su Facebook: “La mia adorata sorella, Olympia Dukakis, è scomparsa questa mattina a New York City. Dopo molti mesi di salute cagionevole, è finalmente in pace con il suo Louis” (il marito Louis Zorich, attore scomparso nel 2018).